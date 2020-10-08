快訊

蒼蠅成了對決高潮？美國「無聊」副總統辯論的「中國亂鬥」

FOX體育台撤出台灣…運動轉播新時代的必然與遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金馬賓館巧思多！藝術家以空間寫生開啟感知新可能

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為主題，呈現6件全新現地創作作品。圖／金馬賓館提供
藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為主題，呈現6件全新現地創作作品。圖／金馬賓館提供

藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為題發展6件全新現地創作作品，作品與金馬賓館當代美術館（後稱金馬賓館）建築空間緊密結合，翻轉既有的空間慣性與物件功能，邀請觀眾依循藝術家留在空間裡的寫生記號，轉換自身的姿態與視角，並重新思考早已習以為常的價值與規範。作品概念饒富趣味，極具挑戰的媒材選用更具話題，顛覆觀眾想像。

在近一個月現地創作過程中，賴志盛細細觀察金馬賓館展場空間裡的光線、氣流與水分，吸納場館本身得天獨厚的山景與光影於作品中，促使觀者、作品與空間三者環環相扣的對話，金馬賓館獨特的建築結構，也為賴志盛的現地創作作品增添幾分值得玩味的元素。其中一件現地創作作品是運用「水」在冷熱交換過程中所引發的能量與物質狀態變化，形成能循環不已且樣貌變化萬千的作品。

賴志盛對空間的極高敏感度，與其長達13年作為水泥工匠的人生經歷有關，他認為，藝術家的創作不單為美服務，更重要的是提出刺激既有價值與定義的討論，他期望用最少的「干預」改變空間，留下如詩般輕盈而簡短的寫生記號，觸發每位觀者在遊走展場空間時一次次意料之外的思想顛覆。

在金馬賓館展場空間之外，賴志盛帶著過往曾駐紮於基隆韋昌嶺營區的記憶，尋訪高雄各地獨特的自然與人文景觀，包含作為城市之肺的天然地標壽山、文化與旅遊觀光重鎮的鹽埕區與西子灣，及多處見證高雄工業發展歷史的廠房等，內化為此次現地創作的養分基礎。

展覽「繞梁」背後推手、永添藝術執行長邵雅曼也有建築專業，她說，賴志盛透過現地創作打造觀眾與空間嬉戲的機會，開拓人與作品間的嶄新關係，讓作品展現更強烈的互動性與可能性。「繞梁」本月16日起對外開放，詳細資訊可上永添藝術、金馬賓館當代美術館官方網站查詢。

藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為主題，呈現6件全新現地創作作品。圖／金馬賓館提供
藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為主題，呈現6件全新現地創作作品。圖／金馬賓館提供
藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為主題，呈現6件全新現地創作作品。圖／金馬賓館提供
藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為主題，呈現6件全新現地創作作品。圖／金馬賓館提供
藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為主題，呈現6件全新現地創作作品。圖／金馬賓館提供
藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為主題，呈現6件全新現地創作作品。圖／金馬賓館提供
藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為主題，呈現6件全新現地創作作品。圖／金馬賓館提供
藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為主題，呈現6件全新現地創作作品。圖／金馬賓館提供

建築 藝術家 美術館

延伸閱讀

海生館企鵝展注人文青風 看見企鵝真實的生命歷程

2021 高雄富邦馬拉松回來了 主視覺釋出！

嘉德香港2020秋季拍賣

家居用品自己摺 日本大師把摺紙融入生活

相關新聞

高雄輪椅族下公車走快車道？交通局：未依規使用斜坡道

時代力量高雄市議員林于凱質疑輪椅族被公車下在快車道，高雄市無障礙公車普及率僅52.7%，相較台北已經超過80%，還有很大...

金馬賓館巧思多！藝術家以空間寫生開啟感知新可能

藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為題發展6件全新現地創作作品，作品與金馬賓館當代美術館（後稱金馬賓館）建築空間緊...

檢舉陸肉製品 卻遭台南衛生局罵：可以不要這麼無聊嗎

因應非洲豬瘟，台灣禁止進口大陸豬肉相關製品，時代力量台南市議員林易瑩今天在議會質詢時指出，有台南市民在網路爆料訂購台灣製...

藍要求停建輕軌二階爭議路段 陳其邁嗆為何去年不反對

高雄市長陳其邁今到議會接受質詢，國民黨多名議員聯合質詢，關注輕軌二階爭議路段問題，雙方唇槍舌戰，藍營議員嗆陳其邁「陳關機...

輕軌二階惹議 中華藝校千名家長連署陳情噪音霸凌校園

高雄市長陳其邁上任後宣示恢復興建輕軌二階，中華藝校家長會今天在學校圍牆掛上抗議布條，抗議輕軌二階計畫未來噪音霸凌校園，汽...

輕軌二階爭議未解 居民到議會陳情

高雄輕軌二階爭議未解，高雄市長陳其邁今到議會接受質詢，不少藍綠議員關注此議題，也有輕軌沿線居民到議會抗議陳情。陳其邁說，...

重啟南方治理平台 陳其邁：最快年底或明年初召開

高雄市長陳其邁今到議會接受質詢，民進黨議員陳致中要求擴大檢測小港居民是否受砷汙染及重啟南方跨域首長會報等。陳其邁允諾居民...

迎六堆300年 號召300頭客家獅展演

明年是六堆300年，屏東縣政府以六堆歷史及文化為主軸規畫系列慶典，包含復返客家獅技藝與精神，透過製作獅頭、調查研究、影像...

攻守易位 藍打食安、綠一派客氣

高雄市長陳其邁昨天首度到議會做施政報告並接受質詢，特地理髮表示重視，上台後不看稿侃侃而談逾1小時，笑稱想講的太多而欲罷不...

陳其邁議會處女秀 場內場外火爆

高雄市長陳其邁上任後首赴議會施政報告，聚焦產業轉型、交通建設、青創、文化藝術等政策規畫，青年創業資源網政策與前市長韓國瑜...

補教師應聘代課師 金門高中：不得兼職

國立金門高中從暑假開始徵選物理代課教師，月薪5萬4千元，供宿舍和午晚餐，但連續5次公告仍找不到人，沒想到第6次甄選上的陳...

國慶連假就來高雄 KOSMOS TRENDS體感科技展免費玩到翻

高雄市的體感科技體驗活動又來了，今年高雄市經發局排定本月8日到11日在高雄展覽館、漢神巨蛋廣場和駁二特區舉辦「KOSMO...

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動挨批 墊付款轉正卡關遭砍半

台大碩士嘉義縣農會總幹事點子王 月餘創近7百萬元營收

大人不慚愧？小朋友背紙箱到堤防清出大批放煙火垃圾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。