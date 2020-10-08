金馬賓館巧思多！藝術家以空間寫生開啟感知新可能

藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為題發展6件全新現地創作作品，作品與金馬賓館當代美術館（後稱金馬賓館）建築空間緊密結合，翻轉既有的空間慣性與物件功能，邀請觀眾依循藝術家留在空間裡的寫生記號，轉換自身的姿態與視角，並重新思考早已習以為常的價值與規範。作品概念饒富趣味，極具挑戰的媒材選用更具話題，顛覆觀眾想像。

在近一個月現地創作過程中，賴志盛細細觀察金馬賓館展場空間裡的光線、氣流與水分，吸納場館本身得天獨厚的山景與光影於作品中，促使觀者、作品與空間三者環環相扣的對話，金馬賓館獨特的建築結構，也為賴志盛的現地創作作品增添幾分值得玩味的元素。其中一件現地創作作品是運用「水」在冷熱交換過程中所引發的能量與物質狀態變化，形成能循環不已且樣貌變化萬千的作品。

賴志盛對空間的極高敏感度，與其長達13年作為水泥工匠的人生經歷有關，他認為，藝術家的創作不單為美服務，更重要的是提出刺激既有價值與定義的討論，他期望用最少的「干預」改變空間，留下如詩般輕盈而簡短的寫生記號，觸發每位觀者在遊走展場空間時一次次意料之外的思想顛覆。

在金馬賓館展場空間之外，賴志盛帶著過往曾駐紮於基隆韋昌嶺營區的記憶，尋訪高雄各地獨特的自然與人文景觀，包含作為城市之肺的天然地標壽山、文化與旅遊觀光重鎮的鹽埕區與西子灣，及多處見證高雄工業發展歷史的廠房等，內化為此次現地創作的養分基礎。