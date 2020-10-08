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國小裝冷氣惹議 高市教育局：無跳電停機僅超載

中央社 / 高雄8日電

媒體報導，高雄市勝利國小冷氣跳電停機1個月，還恐遭罰6萬。高雄市教育局今天澄清，冷氣確實有超載，但無跳電停機情形，勝利國小也沒挨罰。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平指出，勝利國小冷氣跳電，導致停機1個月，還被罰款新台幣6萬，質疑高雄市長陳其邁高雄的國小冷氣問題一堆，卻嗆台北市長柯文哲把「南部學校買冷氣一開就跳電」的話收回。

高雄市教育局長謝文斌上午在高雄市議會說明，勝利國小今年3月規劃設計冷氣安裝作業並發包，5月至7月底陸續完工並驗收，測試冷氣有事先向台電申請調高契約容量，整個驗收過程都按進度，媒體報導冷氣停機1個月不符事實。

勝利國小校長顏永進也提供電費收據表示，學校6月每間教室採購兩台冷氣，共買了130幾台，並為測試電力及總載量，向台電申請調高契約容量。原估測試總載量達300KW，但測出來為400KW，以為會被開罰6至8萬，但帳單顯示未開罰。

對於跳電問題，顏永進澄清，學校並無跳電，而是超載。另外，在9月15日至9月22日之間，學校是分段測試冷氣，9月24日起完全營運後，並無跳電及停機，也無停機1個月情事。

針對後續冷氣測試，顏永進說，因台電契約容量僅300KW，目前各班需分批使用冷氣，每次只有1/3的班級能一起使用。若要全校一起開冷氣，得等台電調整契約容量至499KW，讓學校休假二次施工加裝變壓器才行。

高雄市 台電

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