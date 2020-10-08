輕軌二階惹議 中華藝校千名家長連署陳情噪音霸凌校園

高雄市長陳其邁上任後宣示恢復興建輕軌二階，中華藝校家長會今天在學校圍牆掛上抗議布條，抗議輕軌二階計畫未來噪音霸凌校園，汽車共用路權也會危害學生。

高雄二階輕軌經過美術館路，會通過全市唯一校園被分割成兩邊的中華藝校。學校擔心，美術館路北移，並增設C21A輕軌車站後，勢必更加壓縮師生在南、北校區通行的安全。家長會榮譽會長卓佳純、會長黃淑如、副會長陳秋芳及陳建翔等人，在輕軌二階說明會就表達學生家長反對立場，並強烈要求捷運局在未提出解決方案前，堅決反對二階輕軌的興建。

中華藝校家長會今天掛上「輕軌噪音霸凌校園，還我學校受教權益」、「輕軌汽車共用路權，危害學生生命安全」布條。學校指出，1200多位師生每日上、下課及每節須穿越20米寬美術館路移動至南、北校區，每月高達近2萬人次，二階輕軌若再經過美術館路段，在無任何妥善的安全配套措施，勢必對原本險象環生的路口更是雪上加霜。

家長會長黃淑如指出，美術館路段輕軌施工完成後，將是沿線最窄路段，其餘路段最少都有20至30公尺以上，唯獨美術館路經中華藝校的美術東二路至裕誠路路段，通車後輕軌車道佔據7.4米的馬路，汽、機車道只剩10.4米左右，距離學校北校區大門僅5米左右，影響師生行的安全。從美術館園區銜接中華藝校北校區旁的人行道，小轉彎的車、軌磨嚓唧唧聲，加上學校前的美術館路段不足百米，卻有三個紅綠燈，輕軌車輛經過的警示噹噹聲，路口蜂鳴警告啾啾聲的種種噪音，對於距離學校南校區的教學大樓不到20米，學生將會斷斷續續聽不清老師聲音，無法正常上課，嚴重影響學生的受教權。