快訊

蒼蠅成了對決高潮？美國「無聊」副總統辯論的「中國亂鬥」

FOX體育台撤出台灣…運動轉播新時代的必然與遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕軌二階惹議 中華藝校千名家長連署陳情噪音霸凌校園

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中華藝校家長會在學校圍牆掛上布條，抗議輕軌二階影響學校行的安全，未來噪音恐會霸凌校園。圖／讀者提供
中華藝校家長會在學校圍牆掛上布條，抗議輕軌二階影響學校行的安全，未來噪音恐會霸凌校園。圖／讀者提供

高雄市長陳其邁上任後宣示恢復興建輕軌二階，中華藝校家長會今天在學校圍牆掛上抗議布條，抗議輕軌二階計畫未來噪音霸凌校園，汽車共用路權也會危害學生。

高雄二階輕軌經過美術館路，會通過全市唯一校園被分割成兩邊的中華藝校。學校擔心，美術館路北移，並增設C21A輕軌車站後，勢必更加壓縮師生在南、北校區通行的安全。家長會榮譽會長卓佳純、會長黃淑如、副會長陳秋芳及陳建翔等人，在輕軌二階說明會就表達學生家長反對立場，並強烈要求捷運局在未提出解決方案前，堅決反對二階輕軌的興建。

中華藝校家長會今天掛上「輕軌噪音霸凌校園，還我學校受教權益」、「輕軌汽車共用路權，危害學生生命安全」布條。學校指出，1200多位師生每日上、下課及每節須穿越20米寬美術館路移動至南、北校區，每月高達近2萬人次，二階輕軌若再經過美術館路段，在無任何妥善的安全配套措施，勢必對原本險象環生的路口更是雪上加霜。

家長會長黃淑如指出，美術館路段輕軌施工完成後，將是沿線最窄路段，其餘路段最少都有20至30公尺以上，唯獨美術館路經中華藝校的美術東二路至裕誠路路段，通車後輕軌車道佔據7.4米的馬路，汽、機車道只剩10.4米左右，距離學校北校區大門僅5米左右，影響師生行的安全。從美術館園區銜接中華藝校北校區旁的人行道，小轉彎的車、軌磨嚓唧唧聲，加上學校前的美術館路段不足百米，卻有三個紅綠燈，輕軌車輛經過的警示噹噹聲，路口蜂鳴警告啾啾聲的種種噪音，對於距離學校南校區的教學大樓不到20米，學生將會斷斷續續聽不清老師聲音，無法正常上課，嚴重影響學生的受教權。

家長會顧問黃群雅說，學校在開班親會時，就有家長提出輕軌二階經過學校的通行安全及噪音等問題，因此家長代表大會決議進行連署，並號召有1200多位家長共同連署，以具體行動向高雄市議會教育小組召集人童燕珍提出陳情，請市府變更修正二階輕軌的路線規畫，保護師生行路的安全。

中華藝校家長會在學校圍牆掛上布條，抗議輕軌二階影響學校行的安全，未來噪音恐會霸凌校園。圖／讀者提供
中華藝校家長會在學校圍牆掛上布條，抗議輕軌二階影響學校行的安全，未來噪音恐會霸凌校園。圖／讀者提供

輕軌 美術館 噪音

延伸閱讀

輕軌二階爭議未解 居民到議會陳情

康軒女員工遭貼字條批評 勞工局長：已涉霸凌

康軒吹哨者被貼字條 新北：涉及霸凌會再細究

學生填問卷防霸凌 老師家長不同調

相關新聞

高雄輪椅族下公車走快車道？交通局：未依規使用斜坡道

時代力量高雄市議員林于凱質疑輪椅族被公車下在快車道，高雄市無障礙公車普及率僅52.7%，相較台北已經超過80%，還有很大...

金馬賓館巧思多！藝術家以空間寫生開啟感知新可能

藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為題發展6件全新現地創作作品，作品與金馬賓館當代美術館（後稱金馬賓館）建築空間緊...

檢舉陸肉製品 卻遭台南衛生局罵：可以不要這麼無聊嗎

因應非洲豬瘟，台灣禁止進口大陸豬肉相關製品，時代力量台南市議員林易瑩今天在議會質詢時指出，有台南市民在網路爆料訂購台灣製...

藍要求停建輕軌二階爭議路段 陳其邁嗆為何去年不反對

高雄市長陳其邁今到議會接受質詢，國民黨多名議員聯合質詢，關注輕軌二階爭議路段問題，雙方唇槍舌戰，藍營議員嗆陳其邁「陳關機...

輕軌二階惹議 中華藝校千名家長連署陳情噪音霸凌校園

高雄市長陳其邁上任後宣示恢復興建輕軌二階，中華藝校家長會今天在學校圍牆掛上抗議布條，抗議輕軌二階計畫未來噪音霸凌校園，汽...

輕軌二階爭議未解 居民到議會陳情

高雄輕軌二階爭議未解，高雄市長陳其邁今到議會接受質詢，不少藍綠議員關注此議題，也有輕軌沿線居民到議會抗議陳情。陳其邁說，...

重啟南方治理平台 陳其邁：最快年底或明年初召開

高雄市長陳其邁今到議會接受質詢，民進黨議員陳致中要求擴大檢測小港居民是否受砷汙染及重啟南方跨域首長會報等。陳其邁允諾居民...

迎六堆300年 號召300頭客家獅展演

明年是六堆300年，屏東縣政府以六堆歷史及文化為主軸規畫系列慶典，包含復返客家獅技藝與精神，透過製作獅頭、調查研究、影像...

攻守易位 藍打食安、綠一派客氣

高雄市長陳其邁昨天首度到議會做施政報告並接受質詢，特地理髮表示重視，上台後不看稿侃侃而談逾1小時，笑稱想講的太多而欲罷不...

陳其邁議會處女秀 場內場外火爆

高雄市長陳其邁上任後首赴議會施政報告，聚焦產業轉型、交通建設、青創、文化藝術等政策規畫，青年創業資源網政策與前市長韓國瑜...

補教師應聘代課師 金門高中：不得兼職

國立金門高中從暑假開始徵選物理代課教師，月薪5萬4千元，供宿舍和午晚餐，但連續5次公告仍找不到人，沒想到第6次甄選上的陳...

國慶連假就來高雄 KOSMOS TRENDS體感科技展免費玩到翻

高雄市的體感科技體驗活動又來了，今年高雄市經發局排定本月8日到11日在高雄展覽館、漢神巨蛋廣場和駁二特區舉辦「KOSMO...

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動挨批 墊付款轉正卡關遭砍半

台大碩士嘉義縣農會總幹事點子王 月餘創近7百萬元營收

大人不慚愧？小朋友背紙箱到堤防清出大批放煙火垃圾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。