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議員促加速汰換 高市府：公車2025全面無障礙化

中央社 / 高雄8日電

高雄市已有逾5成公車是無障礙公車，市府交通局長張淑娟今天表示，會持續協助業者申請電動公車補助，汰換逾10年柴油大客車，估每年汰換數約8%，以2025年全面無障礙化為目標。

時代力量市議員林于凱於市議會質詢指出，中華一路與美術館路日前出現一民眾乘著輪椅在快車道上前進，影片顯示輪椅乘客才剛從公車下站。他質疑公車未於正確的位置讓乘客下車，也批評公車彎設計不佳，無法讓公車順利停靠在公車站台上，顯示公車停靠在快車道上，促交通局提升無障礙公車的比例並健全無障礙設施等。

張淑娟列席議會備詢前接受聯訪針對該名身障乘客於下公車乘輪椅後於快車道上前進回應指出，該公車站確有站台也有無障礙坡道，疑乘客未使用無障礙環境，盼民眾依規定多加利用。

有關公車彎設計不良致無障礙公車停靠在快車道上，交通局說依標準設置，如果公車停靠在快車道上是駕駛未依規定停靠，會要求落實規定停靠。

交通局指出，現階段無障礙公車以優先行經高醫、高雄榮總、高雄長庚等醫學中心及幹線公車，方便身心障礙民眾使用。交通局今年申請83輛電動低地板公車，一旦獲核准，高雄市無障礙公車會有597輛，無障礙比率將達60%。交通局也強調如果民眾有需要可提前預約安排無障礙公車服務，歡迎多加利用。

公車 車道 加利

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