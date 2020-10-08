輕軌二階爭議未解 居民到議會陳情

高雄輕軌二階爭議未解，高雄市長陳其邁今到議會接受質詢，不少藍綠議員關注此議題，也有輕軌沿線居民到議會抗議陳情。陳其邁說，輕軌二階爭議路段必須通過環境衝擊、人本交通及交通動態評估，還要一點時間，等客觀數字出來後會再處理相關問題。

不少居民今上午到議會抗議輕軌二階爭議路段將續建，陳情民眾表示，輕軌就像「小火車」與民爭道，鐵路平交道還沒離民宅這麼近，未來噪音問題也令人擔憂。另多位藍綠議員包括蔡金晏、陳美雅、何權峰等人，也在議事廳質詢此議題。

陳其邁受訪表示，2019年前市長韓國瑜時舉行20次專家會議及5次公聽會，時任副市長葉匡時在議會報告結論是路線不變、路型優化，這是韓市府做的決策。

陳其邁強調，他上任後也召開相關會議，包括他自己親自主持跨局處會議，提出不同方案，更重要這些解決方案，必須通過環境的衝擊、人本交通及交通動態評估，才能徹底了解路線規畫或路型不同方案，能否解決民眾關心的問題，「所以我們還要一點時間，等待客觀數字出來之後，再來處理相關問題」。