牛蒡達人陳建行 獲屏東首家農產初級加工場登記證

農委會推動農產品初級加工管理制度，在屏東市歸來地區致力於牛蒡生產的「牛蒡達人」陳建行，取得屏東第一家農產品初級加工場登記證。

農委會為推動農產品初級加工管理制度，今年3月26日發布農產品初級加工場管理辦法，並於3月31日公告農產品初級加工場適用的特定品項加工產品及加工方式，建立完整管理制度，同時宣告農產品初級加工進入新的里程碑。

2013年曾獲頒農委會十大神農獎的陳建行在家鄉屏東市歸來地區種植推廣牛蒡，把沒落的歸來牛蒡產業再度重振，他以對土地的感情，轉化成自己對家鄉發展的使命感，將歸來牛蒡產業發展構圖開啟另一個加工進階版，建立「大力蔘」牛蒡品牌。

當陳建行知道農委會規劃推動農產品初級加工場，就開始進行場證的準備和申請，他表示，台灣農業偏屬小農規模，加上國內消費市場也小，從事農業生產經常會發生產銷失衡、生產過剩造成售價低迷現象。

10月5日「大力蔘農產品初級加工場」取得屏東首張農產品初級加工場，陳建行說，初級加工場是適時且迫切的產業發展政策，讓農民在產業升級上提供了法源依據，在發展2級加工產業上提高自主性與合法性，改善長期委託生產的利潤剝削，達到調節產量與增加收入等實質幫助。

他說，取得農產品初級加工場場證，讓他的牛蒡志業可以更上一層樓。

陳建行原是食品公司高階主管，17年前返鄉接續父親的牛蒡種植，與一群抱持相同情感的歸來農民成立「屏東市蔬菜產銷班第13班」，先後取得產銷履歷及有機驗證、全國10大績優農業產銷班及高屏地區農業產銷班創新經營管理經驗發表競賽第1名，2012年陳建行獲「產銷履歷達人」肯定，2013年獲頒農委會十大神農獎。

農糧署南區分署分署長姚志旺說明，農產品生產到加工產業升級，有助農民品牌的建立，再加上政府機關的把關，初級加工場所生產的產品，有場證登記字號將受到各大通路認可，行銷販售不再碰壁，也幫助農民創造更大的收益。