高雄輪椅族下公車走快車道？交通局：未依規使用斜坡道

時代力量高雄市議員林于凱質疑輪椅族被公車下在快車道，高雄市無障礙公車普及率僅52.7%，相較台北已經超過80%，還有很大努力空間。高雄市交通局長張淑娟表示，已依照汰舊換新計畫，向交通部申請83台低地板公車汰舊換新，如果核准的話，今年就可以達到60%的目標；至於輪椅族在快車道下車，她指該處公車站牌有斜坡，但身障朋友沒有使用。

林于凱提出，交通局去年曾指出今年低底盤公車比例要達65%，但目前僅526輛、占比52.7%，與實際目標有段落差。

張淑娟表示，今年已依照汰舊換新計畫，跟交通部申請83台低地板公車汰舊換新，目前交通部還在審核當中，如果這如期核准的話，今年就可以達到60%的目標。

目前在提供乘客服務部分，無障礙公車的安排以醫院優先，黃1、黃2都是黃障礙公車，要是民眾臨時有需要使用無障礙公車的話，有提供預約專線，民眾可前一天撥打，方便提供服務。

市議員林于凱提供了關於輪椅族出現在快車道下車的影片，張淑娟指出有再確認影片，這輛無障礙公車的確有在該站台停車，但這位民眾可能沒有使用無障礙環境，站台都有斜坡道，民眾可能直接利用車道進出。她也呼籲，一般乘客在快車道上、是比較危險，其實現場有很好的無障礙坡道可以使用。

交通局指出，後續將持續協助業者申請交通部電動公車補助，汰換車齡10年以上柴油大客車，預定每年汰換車輛總數之8%(約80輛)為電動低地板公車，並以2025年公車全面無障礙化為目標。對於行經高醫、榮總、長庚等醫學中心及幹線公車，交通局要求業者優先提供無障礙公車。