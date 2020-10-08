重啟南方治理平台 陳其邁：最快年底或明年初召開

高雄市長陳其邁今到議會接受質詢，民進黨議員陳致中要求擴大檢測小港居民是否受砷汙染及重啟南方跨域首長會報等。陳其邁允諾居民健康狀況，會請衛生局調查處理；南部有很多共同議題如高捷延伸線等，會盡快在年底或明年初召開南方治理平台。

陳致中質詢表示，105到107年檢測，有6、7成居民體內砷超標，砷是致癌物，但去年沒執行檢測，建議市府擴大檢測小港居民是否受砷汙染、追蹤沿海六里居民體內砷超標、揪出砷汙染來源、啟動受汙染地區健康風險評估及流行病學調查等。

陳致中也要求陳其邁再對大林蒲遷村「四不一沒有」做出承諾，並加強區域治理，重啟南台灣跨域首長會報。

陳其邁說，居民健康狀況，會請衛生局整理調查，他會全力處理；另針對大林蒲遷村，照顧居民財產、生活等是市府應該做的，最重要是居民蓋屋負擔問題，這部分會請高銀幫助大林蒲居民取得蓋屋資金。

至於重啟跨域首長會報，陳其邁也說，高雄與台南、屏東有很多共通議題，如高捷延伸線等，會最快在今年底或明年初召開南方治理平台。