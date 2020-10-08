快訊

不斷更新／墮胎合法化爭議…賀錦麗「為女性而戰」 潘斯避答

水保官員涉弊案不降反升職 陳吉仲避重就輕怪媒體

國慶連假出遊注意 高雄景點有2時段易壅塞

中央社 / 高雄8日電

國慶3天連假將屆，高雄市府預測包括西子灣及旗津等景點及幹道周邊會明顯車多，車潮集中在中午11時及下午3時屬於易壅塞時段，籲民眾避開2易壅塞時段或改搭乘大眾運輸工具。

交通局依據過去連假的數據今天指出，景點周邊於10日流量最高，其中又以旗津、西子灣與旗山周邊下午的車流最多，流量約較一般假日增加2到3成，旅行時間約較一般假日增加1成到2成。

另連假期間熱門景點周圍停車場也一位難求，交通局提醒民眾多利用大眾運輸系統減少塞車及停車時間。

交通局預測各熱門景點周邊車流分布時段：旗津、西子灣預估於連假前兩天以下午3時到晚上7時車流較多；駁二、壽山周邊景點下午5時後車多；旗山美濃周邊於中午時段及下午2時以後車流較多；佛光山周邊車潮集中於中午時段及晚上6時許。

至於市區幹道車流集中於連假前兩天，交通局預測大中路及三多路於西向往市區方向車多，且車流集中於中午11時至12時及下午3時以後；中正路段東向往高速公路方向車流較多，車流集中於上午10時至中午12時及下午3時以後；建國路、九如路段雙向有車多情形，車流集中於上午10時到中午12時之間。

為確保假期行程順暢，交通局建議民眾外出先收聽廣播、注意交通電子看板並配合各項疏導、防疫措施，並利用「高雄市即時交通資訊網查詢即時路況。

連假 車潮 高雄市

延伸閱讀

明天迎國慶連假 彭啟明：北東天氣稍差、竹苗以南晴朗

吳德榮：國慶連假北部宜花短暫雨 新竹以南好天氣

國慶連假就來高雄 KOSMOS TRENDS體感科技展免費玩到翻

琉園26周年特展 13件絕美琉璃國慶連假信義誠品登場

相關新聞

高雄輪椅族下公車走快車道？交通局：未依規使用斜坡道

時代力量高雄市議員林于凱質疑輪椅族被公車下在快車道，高雄市無障礙公車普及率僅52.7%，相較台北已經超過80%，還有很大...

重啟南方治理平台 陳其邁：最快年底或明年初召開

高雄市長陳其邁今到議會接受質詢，民進黨議員陳致中要求擴大檢測小港居民是否受砷汙染及重啟南方跨域首長會報等。陳其邁允諾居民...

迎六堆300年 號召300頭客家獅展演

明年是六堆300年，屏東縣政府以六堆歷史及文化為主軸規畫系列慶典，包含復返客家獅技藝與精神，透過製作獅頭、調查研究、影像...

攻守易位 藍打食安、綠一派客氣

高雄市長陳其邁昨天首度到議會做施政報告並接受質詢，特地理髮表示重視，上台後不看稿侃侃而談逾1小時，笑稱想講的太多而欲罷不...

陳其邁議會處女秀 場內場外火爆

高雄市長陳其邁上任後首赴議會施政報告，聚焦產業轉型、交通建設、青創、文化藝術等政策規畫，青年創業資源網政策與前市長韓國瑜...

補教師應聘代課師 金門高中：不得兼職

國立金門高中從暑假開始徵選物理代課教師，月薪5萬4千元，供宿舍和午晚餐，但連續5次公告仍找不到人，沒想到第6次甄選上的陳...

國慶連假就來高雄 KOSMOS TRENDS體感科技展免費玩到翻

高雄市的體感科技體驗活動又來了，今年高雄市經發局排定本月8日到11日在高雄展覽館、漢神巨蛋廣場和駁二特區舉辦「KOSMO...

選後再交鋒 陳其邁糾正李眉蓁質詢數據有誤

高雄市長陳其邁今天在市議會面對國民黨市議員李眉蓁質詢批評市府是「全國舉債最高」的質疑，在答詢時糾正她引用錯誤數據，陳其邁...

首施政報告藍給40綠給200分 陳其邁：市民決定

高雄市長陳其邁的首次的施政報告得多少分？國民黨議員黃紹庭、陳若翠給了不及格，黨團就明年元月美國豬肉之後的食安問題讓民進黨...

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

「黑金剛」有升級版囉！金門酒廠的陳年特級高粱酒聞名世界，其中「黑金剛」最受市場歡迎，主要是因富有歷史意義及傳奇色彩的一款...

影／陳其邁施政報告書封面 百年高雄市徽成視覺焦點

高雄市長陳其邁就任後首度到高雄市議會進行施政報告，施政報告書封面一個特殊的的符號，引起不小討論，受訪時他表示，這是漢字的...

陳其邁施政報告神秘符號 日治市徽轉為高雄100主視覺

高雄市長陳其邁今天赴議會進行第一次施政報告，施政報告封面上一個特別的符號，引起關注。高雄市文化局長王文翠表示，這是慶祝高...

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

水閘門忘記開？宜蘭金鯧魚大量暴斃 損失至少破百萬

桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動挨批 墊付款轉正卡關遭砍半

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。