國慶連假出遊注意 高雄景點有2時段易壅塞

國慶3天連假將屆，高雄市府預測包括西子灣及旗津等景點及幹道周邊會明顯車多，車潮集中在中午11時及下午3時屬於易壅塞時段，籲民眾避開2易壅塞時段或改搭乘大眾運輸工具。

交通局依據過去連假的數據今天指出，景點周邊於10日流量最高，其中又以旗津、西子灣與旗山周邊下午的車流最多，流量約較一般假日增加2到3成，旅行時間約較一般假日增加1成到2成。

另連假期間熱門景點周圍停車場也一位難求，交通局提醒民眾多利用大眾運輸系統減少塞車及停車時間。

交通局預測各熱門景點周邊車流分布時段：旗津、西子灣預估於連假前兩天以下午3時到晚上7時車流較多；駁二、壽山周邊景點下午5時後車多；旗山美濃周邊於中午時段及下午2時以後車流較多；佛光山周邊車潮集中於中午時段及晚上6時許。

至於市區幹道車流集中於連假前兩天，交通局預測大中路及三多路於西向往市區方向車多，且車流集中於中午11時至12時及下午3時以後；中正路段東向往高速公路方向車流較多，車流集中於上午10時至中午12時及下午3時以後；建國路、九如路段雙向有車多情形，車流集中於上午10時到中午12時之間。

為確保假期行程順暢，交通局建議民眾外出先收聽廣播、注意交通電子看板並配合各項疏導、防疫措施，並利用「高雄市即時交通資訊網查詢即時路況。