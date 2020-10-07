國慶連假就來高雄 KOSMOS TRENDS體感科技展免費玩到翻

高雄市的體感科技體驗活動又來了，今年高雄市經發局排定本月8日到11日在高雄展覽館、漢神巨蛋廣場和駁二特區舉辦「KOSMOS TREDNS！未來勢」大型體感科技展會，讓民眾免費體驗最新的體感科技產品。

高雄市經發局長廖泰翔表示，去年的體感科技活動在岡山、旗山、鳳山和亞灣區鯨魚堤岸等4處巡迴舉辦13天的體驗活動，吸引逾10萬人體驗。

廖泰翔說，今年以全新品牌「KOSMOS TRANDS！未來勢」出發，將在高雄展覽館登場的「開發者大會」匯集國內外體感業者分享開發技術並舉辦商媒交流會；漢神巨蛋廣場展出的「KOSMOS主題館」則以教育學科、生活應用及電競娛樂為主題，打造超現實的未來場域讓民眾免費體驗；駁二特區P2倉庫由叁式以「科技幻想」主題策劃的「DigiWave無條件進位」，這今年最大的展區。

經發局表示，「DigiWave無條件進位」搭配室外百攤的「無條件進胃市集」，可滿足大家的味蕾；走過大港橋則有「體感重裝部隊」讓民眾免費遊玩刺激的AVR遊戲，晚間更請來最夯的滅火器、美秀集團和大象體操等正港台式搖滾樂團表演，可能吸引超過50萬人參加。