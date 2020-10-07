快訊

高市國小冷氣跳電停機1個月！網讚柯文哲先知 要陳其邁道歉

與美復交被國台辦指要「明辨是非」 江啟臣：不違親美和陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假就來高雄 KOSMOS TRENDS體感科技展免費玩到翻

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市經發局今年的體感科技免費體驗活動KOSMOS TREDNS！未來勢」，將自本月8日到11日展開。圖／高雄市經發局提供
高雄市經發局今年的體感科技免費體驗活動KOSMOS TREDNS！未來勢」，將自本月8日到11日展開。圖／高雄市經發局提供

高雄市的體感科技體驗活動又來了，今年高雄市經發局排定本月8日到11日在高雄展覽館、漢神巨蛋廣場和駁二特區舉辦「KOSMOS TREDNS！未來勢」大型體感科技展會，讓民眾免費體驗最新的體感科技產品。

高雄市經發局長廖泰翔表示，去年的體感科技活動在岡山、旗山、鳳山和亞灣區鯨魚堤岸等4處巡迴舉辦13天的體驗活動，吸引逾10萬人體驗。

廖泰翔說，今年以全新品牌「KOSMOS TRANDS！未來勢」出發，將在高雄展覽館登場的「開發者大會」匯集國內外體感業者分享開發技術並舉辦商媒交流會；漢神巨蛋廣場展出的「KOSMOS主題館」則以教育學科、生活應用及電競娛樂為主題，打造超現實的未來場域讓民眾免費體驗；駁二特區P2倉庫由叁式以「科技幻想」主題策劃的「DigiWave無條件進位」，這今年最大的展區。

經發局表示，「DigiWave無條件進位」搭配室外百攤的「無條件進胃市集」，可滿足大家的味蕾；走過大港橋則有「體感重裝部隊」讓民眾免費遊玩刺激的AVR遊戲，晚間更請來最夯的滅火器、美秀集團和大象體操等正港台式搖滾樂團表演，可能吸引超過50萬人參加。

經發局指出，今年KOSMOS TRENDS除在高雄的活動外，還將規畫前往北、中及南部其他縣市展出，讓全台民眾都能感受體感科技的奇幻魅力，至於展出內容，則跨藝術欣賞、運動健身、AR教學和AVR體感遊戲等，全家大小都可以免費體驗。活動詳情上KOSMOS TRENDS官網http://www.kosmos2020.com了解最新資訊。

高雄市經發局今年的體感科技免費體驗活動「KOSMOS TREDNS！未來勢」，將自本月8日到11日展開。圖／高雄市經發局提供
高雄市經發局今年的體感科技免費體驗活動「KOSMOS TREDNS！未來勢」，將自本月8日到11日展開。圖／高雄市經發局提供

高雄市 駁二 岡山

延伸閱讀

國慶連假怎麼玩？彰化有好玩好吃的懷舊輕旅行路線

國慶連假怕塞車？一張表看懂國道疏運措施

國慶連假首日 阿里山邀親子彩繪盼遊客創高峰

安心旅遊補助尾聲 國慶連假高雄訂房衝上7、8成

相關新聞

選後再交鋒 陳其邁糾正李眉蓁質詢數據有誤

高雄市長陳其邁今天在市議會面對國民黨市議員李眉蓁質詢批評市府是「全國舉債最高」的質疑，在答詢時糾正她引用錯誤數據，陳其邁...

國慶連假就來高雄 KOSMOS TRENDS體感科技展免費玩到翻

高雄市的體感科技體驗活動又來了，今年高雄市經發局排定本月8日到11日在高雄展覽館、漢神巨蛋廣場和駁二特區舉辦「KOSMO...

首施政報告藍給40綠給200分 陳其邁：市民決定

高雄市長陳其邁的首次的施政報告得多少分？國民黨議員黃紹庭、陳若翠給了不及格，黨團就明年元月美國豬肉之後的食安問題讓民進黨...

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

「黑金剛」有升級版囉！金門酒廠的陳年特級高粱酒聞名世界，其中「黑金剛」最受市場歡迎，主要是因富有歷史意義及傳奇色彩的一款...

影／陳其邁施政報告書封面 百年高雄市徽成視覺焦點

高雄市長陳其邁就任後首度到高雄市議會進行施政報告，施政報告書封面一個特殊的的符號，引起不小討論，受訪時他表示，這是漢字的...

陳其邁施政報告神秘符號 日治市徽轉為高雄100主視覺

高雄市長陳其邁今天赴議會進行第一次施政報告，施政報告封面上一個特別的符號，引起關注。高雄市文化局長王文翠表示，這是慶祝高...

影／首赴議會報告講過頭 陳其邁笑稱欲罷不能

高雄市長陳其邁就任以來首度赴議會進行施政報告，他特地理髮，也準備充分，結果滔滔不絕說了1小時不夠，在議長曾麗燕提醒後再多...

國慶連假墾丁又一房難求 熱門塞車地雷報你知

雙十國慶連假即將展開，屏東墾丁核心區旅宿店前兩天幾乎滿房，預估有5萬遊客湧入；警方提醒，南下車潮交通尖峰時段是上午7時至...

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

高雄市長陳其邁今天上午向議會做施政報告，一上報告台除了看台上電腦內的報告綱要之外，沒有看稿，侃侃而談，民進黨團書記長林智...

影／控訴中鋼肥高官、瘦基層 高市獨總工會赴議會陳抗

高雄市獨立總工會今早偕大批中鋼集團工會幹部與員工到高雄市議會前，控訴中鋼集團打壓勞動人權！除要求經濟部撤換中鋼董事長翁朝...

高雄捷運岡山延伸線小港林園線 陳其邁：力拚111年動工

高雄市長陳其邁今天在議會報告未來的交通建設政策，強調 力拚岡山車站到大湖站、小港林園線」111年開工，黃線捷運五甲路段一...

影／杏仁哥等群眾高市議會反美豬 批民進黨團充耳不聞

高雄市議會新會期開議首日，昔日「挺韓五虎將」動員數百民眾到議會表達反對含萊克多巴胺美豬進口，要求市長陳其邁，議長曾麗燕及...

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

過完中秋恢復營業 彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

水閘門忘記開？宜蘭金鯧魚大量暴斃 損失至少破百萬

國慶連假返鄉、觀光人潮 台中市交通疏導措施看這邊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。