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搶振興券商機金酒公司抽獎 他獨得價值市價24萬獎品

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門酒廠今天辦「FUN大你的振興券摸彩活動」，金酒公司總經理楊駕人（右）也抽出多個大獎。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠今天辦「FUN大你的振興券摸彩活動」，金酒公司總經理楊駕人（右）也抽出多個大獎。記者蔡家蓁／攝影

金門縣府在今年7月中旬獨步全國發送「1+1振興券」，為了搶食這塊大餅，金門酒廠也推出「FUN大你的振興券摸彩活動」，第一階段的摸彩活動於今天舉行，共抽出89名幸運者，總價值達新臺幣170萬元的酒品，其中，最大的特獎由呂馬力一人獨得，他可獲得2罈10公升的罈裝酒，市價高達24萬，羨煞旁人。

根據金門縣政府建設處統計，已核發振興券金額5億3千萬餘元，截至10月6日止，已經受理「1+1振興券」的核發申請案件共1450件，申請商家約659家，核銷金額達4億1仟萬餘元。

金酒公司今天在縣府直播「FUN大你的振興券摸彩活動」，由金門縣長楊鎮浯、財政處長孫國智、建設處長文水成、政風處長陳治平、金酒公司總經理楊駕人等人主持抽獎，從5萬6151張中，抽出89名幸運者，總價值達新臺幣170萬元。

其中最大獎是特獎1名，可得20年的2罈10公升窖藏酒，由楊鎮浯親自抽獎，得獎者是呂馬力，他將可獲得每罈市價約12萬，共24萬的老酒，算是今天的超級幸運兒。

另外，89個中獎名單裡，包括趙岳澤、王建生與劉雅均等人，都連中兩次，也讓不少人羨慕不已，抽獎現場不時響起熱烈的掌聲。

金酒公司表示，得獎名單可至金門酒廠官方網站https://www.kkl.com.tw/tc/index.aspx及FB粉絲團查詢，想參與抽獎的民眾，還可參加第二階段的摸彩活動，摸彩券發放至12月31日截止，只要到金門酒廠金城廠門市、金寧廠門市、尚義機場門市、台灣直營門市消費，使用中央或金門發放紙本振興券支付，每使用振興券消費滿500元面額，即可獲得一張摸彩券。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠今天舉辦「FUN大你的振興券摸彩活動」，最大的特獎由金門縣長楊鎮浯（右）親自抽出。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠今天舉辦「FUN大你的振興券摸彩活動」，最大的特獎由金門縣長楊鎮浯（右）親自抽出。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠辦「FUN大你的振興券摸彩活動」，財政處長孫國智（右）也上台抽出多個獎項。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠辦「FUN大你的振興券摸彩活動」，財政處長孫國智（右）也上台抽出多個獎項。記者蔡家蓁／攝影

金門 彩券 楊鎮浯

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