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選後再交鋒 陳其邁糾正李眉蓁質詢數據有誤

中央社 / 高雄7日電
高雄市長陳其邁（圖）上任一個多月，7日首次率領局處首長列席議會備詢，並做施政報告。 中央社
高雄市長陳其邁（圖）上任一個多月，7日首次率領局處首長列席議會備詢，並做施政報告。 中央社

高雄市陳其邁今天在市議會面對國民黨市議員李眉蓁質詢批評市府是「全國舉債最高」的質疑，在答詢時糾正她引用錯誤數據，陳其邁說高雄相對新北、台中及桃園等三都，是舉債最少的。

高雄市長8月補選時，李眉蓁代表國民黨參選，選戰期間藍綠陣營交鋒，火花不斷；陳其邁當選市長，今天首次列席備詢，面對李眉蓁的質詢砲火，陳其邁毫無保留的糾正，讓詢答氣氛一度尷尬。

李眉蓁鎖定高雄市的財政問題指出，高雄市明年要舉債新台幣約63億元是「全國舉債最高」，她細數過去數任市長的舉債數額，還說陳其邁代理市長時也舉債119億元等。

李眉蓁表示，陳其邁說要解決財政問題除了開源節流還說要向中央爭取補助等，她質疑面對桃園或台南等其他民進黨執政縣市，民進黨中央要分配應該也非獨厚高雄市而已，盼陳其邁還是要聯合民進黨立委推動財政收支劃分法的修法，才有助於高雄市改善財政體質。

她批評陳其邁說要照顧青年，質疑卻於明年度的青創基金只有加碼1億元；明年度整體青年局預算只有2.1億元，比前市長韓國瑜的市府109年度編列的4.6億元少了2.5億元，她說扣除人事費等，能對青年的照顧及協助就會很有限。她酸陳其邁「選前要人民選票、選後要砍人民鈔票」。

陳其邁答詢打臉李眉蓁引用錯誤數據並指出，新北市明年要舉債143億元、台中市要舉債99億元、桃園要舉債137億元，他說，高雄市是已知四都中舉債最少的。

有關青年基金1億元部分，陳其邁說，韓國瑜編列3億元基金，但是執行率零，怎麼照顧年青人呢？市府在可行的範圍內編列預算。陳其邁一度要繼續說明，但是受限詢答時間已到被消音。

陳其邁下午針對和李眉蓁交鋒糾正對方數字一事表示，既是要做比較，就應以對的數字才好。

陳其邁 高雄市 李眉蓁

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