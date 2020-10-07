首施政報告藍給40綠給200分 陳其邁：市民決定

高雄市長陳其邁的首次的施政報告得多少分？國民黨議員黃紹庭、陳若翠給了不及格，黨團就明年元月美國豬肉之後的食安問題讓民進黨團總召韓賜村打了200分，曾跟陳其邁競選補選市長的親民黨吳益政肯定報告內容充分準備，但認為市府對中央分給高雄統籌款有多少不公平之處卻不清楚。陳其邁表示分數由市民打。

陳若翠和同黨的議員陳美雅、邱于軒、陳玫娟、宋立彬等人抬出一隻造型精美的保麗龍豬強化有關萊豬進口的主題，議員先後質問陳其邁能不能保證明年萊豬進口之後，市民不會吃到含萊克多巴胺的豬肉？高市有沒有能耐和中央對抗？能不能支持零檢出？衛生單位檢核人力是否足夠？是否召開食安委員會和成立食安小組？當國民黨提出高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案促牛肉、豬肉萊克多巴胺零檢出時，市府可不可以不要反對？

陳若翠認為陳其邁在施政報告時並沒有提到食安，因此給陳其邁首次施政報告打了40分。

國民黨議員黃紹庭也給陳其邁「不及格」的評分，認為他其他議員就高雄市政建設發展、明年度市府總預算編列案、食安等問題質詢陳其邁時，陳實問虛答、避重就輕，也不願具名簽署拒絕讓萊豬進入高雄市，明顯「不及格」。

民進黨議員認為陳其邁準備充分，韓賜村給了陳其邁200分。

吳益政也肯定陳其邁有所準備，不過對於陳其邁團隊一直強調橋科、推動數位科技、傳統產業升級能為高雄市帶來多少就業機會、稅收，卻沒有仔細了解不管高雄有多少發展，大部分的稅收都是中央收走，高雄分配到很有限。