施政報告封面吸睛 高市盼以「高雄一百」鑑往知來

高雄市長陳其邁今天議會首次施政報告，內容圍繞高雄更名百年，並誓言為未來100年奠定基礎。報告的封面特別以「百」字及舊市徽打造「高雄一百」主視覺，以期藉此鑑往知來。

高雄市議會第3屆第4次定期大會今天開議，陳其邁就任市長1個多月，今天首次率領局處首長列席進行施政報告備詢。施政報告內容以高雄行政區更名滿百年為題，提出乙烯外洩與大林蒲遷村等重工業城市轉型挑戰，並重申產業轉型、增加就業、交通建設、解決空污等四大優先。

這本施政報告封面設計引起媒體討論。陳其邁接受聯訪表示，為紀念高雄更名百年，這次市政報告主視覺的logo設計取自漢字「百」字，再從1929年高雄市徽進行發想，將由「打狗」片假名組成的市徽與「百」字結合，希望呼應高雄百年歷史及發展。

高雄市政府文化局長王文翠隨後在文化局臉書fb發文表示，陳其邁上任後請各局處恢復辦理「高雄一百」紀念活動，文化局負責研擬主視覺，而背後創意則源自高雄市副市長史哲，並希望透過活動，讓市民了解高雄城市發展的歷史和未來願景。

王文翠指出，1920年9月1日是「高雄」首見於台灣歷史扉頁中，不僅將名稱從「打狗」改為「高雄」，更將行政、經濟中心從鳳山移往海港邊的高雄，成功在海陸聯運下，讓高雄搖身成為南台灣第一大城。

王文翠表示，文化局將延續一整年的「高雄一百」策展、論壇、個人生命史溯源行動、城市記憶募集行動、刊物出版、文創小物、高雄城市博覽會等，藉此讓高雄人、台灣人鑑往知來，進而走入國際，攜手創造高雄新百年願景。