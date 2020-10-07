快訊

昌鴻增強為中颱 「迴轉」最新路徑曝光！

水情拉警報！史上首次10月減壓供水 水利署：亮水情黃燈

陳其邁首次施政報告備詢 藍批不及格綠讚2百分

中央社 / 高雄7日電

高雄市陳其邁今天首次列席議會施政報告並備詢，國民黨團批評他未承諾禁含萊克多巴胺的美豬進高雄市，議會處女秀不及格；民進黨則讚爆陳其邁施政報告清楚，給了200分評價。

陳其邁上任一個多月，今天首次帶領局處長列席議會施政報告，國民黨鎖定反美豬案，輪番批評陳其邁漠視市民健康，不簽署國民黨要求的高雄禁萊豬於境外的聲明。

國民黨市議員黃紹庭批評陳其邁到議會備詢的「處女秀」不及格，對於質詢實問虛答、避重就輕，不願具名簽署拒讓萊豬進高雄，令人失望。陳若翠給陳其邁一個多月來的表現打40分的評價，促他努力配合將含有萊克多巴胺的美豬阻絕於境外，市政評價才會有進步。

陳其邁答覆表示，自己醫生出身且擔任市長，允諾會從標示、查驗及溯源等方面做好管理，全面為市民健康把關。

民進黨市議員黨團聯合質詢時，總召韓賜村肯定陳其邁首次列席議會施政報告，49頁的報告書強調「兩年拚四年」，方向清楚明瞭，尤其四大優先建設方向很明確，林園捷運民國111年動工，大林蒲遷村也融入醫療和文化等人文設施，給陳其邁200分的評價。不過，他說難免擔心陳其邁「緊緊緊」行動派，而下屬沒跟上進度，促團隊要加緊跟上市長腳步。

民進黨市議員邱俊憲肯定陳其邁「以最少的錢做最多的事」，從總預算看得出市府的施政效益，只是109年約18億（含中央補助）元的道路養護經費，到6月底已被韓市府花剩3600萬餘元，擔心下半年的養護工程已無多餘經費。

以親民黨身分在市長補選時接受民眾黨徵召參選的市議員吳益政，和國民黨市長補選參選人李眉蓁不約而同聚焦在高雄市財政困難的議題，促陳其邁要加速推動財政收支劃分法的修法。

吳益政質詢市府有心推動橋頭科學園區的開發，但是每年約千億元的產值，依目前統籌稅款分配方式，高雄市可能只有約3億元統籌稅款分配；李眉蓁不滿高雄市背負龐大負債，促陳其邁努力爭取中央補助並要他聯合民進黨籍立委加速財劃法修法。

陳其邁 高雄市 國民黨

延伸閱讀

反放寬萊豬進高雄 國民黨議員促陳其邁簽禁令

影／陳其邁施政報告書封面 百年高雄市徽成視覺焦點

曾說萊豬進口總統下台 陳其邁：那是指馬英九

施政報告 陳其邁揭橋科明年底廠商選地設廠目標

相關新聞

首施政報告藍給40綠給200分 陳其邁：市民決定

高雄市長陳其邁的首次的施政報告得多少分？國民黨議員黃紹庭、陳若翠給了不及格，黨團就明年元月美國豬肉之後的食安問題讓民進黨...

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

「黑金剛」有升級版囉！金門酒廠的陳年特級高粱酒聞名世界，其中「黑金剛」最受市場歡迎，主要是因富有歷史意義及傳奇色彩的一款...

影／陳其邁施政報告書封面 百年高雄市徽成視覺焦點

高雄市長陳其邁就任後首度到高雄市議會進行施政報告，施政報告書封面一個特殊的的符號，引起不小討論，受訪時他表示，這是漢字的...

陳其邁施政報告神秘符號 日治市徽轉為高雄100主視覺

高雄市長陳其邁今天赴議會進行第一次施政報告，施政報告封面上一個特別的符號，引起關注。高雄市文化局長王文翠表示，這是慶祝高...

影／首赴議會報告講過頭 陳其邁笑稱欲罷不能

高雄市長陳其邁就任以來首度赴議會進行施政報告，他特地理髮，也準備充分，結果滔滔不絕說了1小時不夠，在議長曾麗燕提醒後再多...

國慶連假墾丁又一房難求 熱門塞車地雷報你知

雙十國慶連假即將展開，屏東墾丁核心區旅宿店前兩天幾乎滿房，預估有5萬遊客湧入；警方提醒，南下車潮交通尖峰時段是上午7時至...

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

高雄市長陳其邁今天上午向議會做施政報告，一上報告台除了看台上電腦內的報告綱要之外，沒有看稿，侃侃而談，民進黨團書記長林智...

影／控訴中鋼肥高官、瘦基層 高市獨總工會赴議會陳抗

高雄市獨立總工會今早偕大批中鋼集團工會幹部與員工到高雄市議會前，控訴中鋼集團打壓勞動人權！除要求經濟部撤換中鋼董事長翁朝...

高雄捷運岡山延伸線小港林園線 陳其邁：力拚111年動工

高雄市長陳其邁今天在議會報告未來的交通建設政策，強調 力拚岡山車站到大湖站、小港林園線」111年開工，黃線捷運五甲路段一...

影／杏仁哥等群眾高市議會反美豬 批民進黨團充耳不聞

高雄市議會新會期開議首日，昔日「挺韓五虎將」動員數百民眾到議會表達反對含萊克多巴胺美豬進口，要求市長陳其邁，議長曾麗燕及...

高雄產業轉型 陳其邁：橋科、205、前鎮漁港3年內有成

高雄市長陳其邁今天向議會報告重要施政政策，在產業轉型方面，全力協助傳統產業往高階製造中心轉型，110年到112年間將分3...

陳其邁首次議會報告 中鋼運通、反萊豬人士前往陳抗

高雄市議會第三屆第四次定期大會今天進行市長施政報告暨質詢，會議還沒有開始，議會外就有3個陳抗行動，高雄市獨立總工會挺中鋼...

熱門新聞

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

過完中秋恢復營業 彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

國慶連假返鄉、觀光人潮 台中市交通疏導措施看這邊

高雄社宅加碼 4年興建8800戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。