陳其邁首次施政報告備詢 藍批不及格綠讚2百分

高雄市長陳其邁今天首次列席議會施政報告並備詢，國民黨團批評他未承諾禁含萊克多巴胺的美豬進高雄市，議會處女秀不及格；民進黨則讚爆陳其邁施政報告清楚，給了200分評價。

陳其邁上任一個多月，今天首次帶領局處長列席議會施政報告，國民黨鎖定反美豬案，輪番批評陳其邁漠視市民健康，不簽署國民黨要求的高雄禁萊豬於境外的聲明。

國民黨市議員黃紹庭批評陳其邁到議會備詢的「處女秀」不及格，對於質詢實問虛答、避重就輕，不願具名簽署拒讓萊豬進高雄，令人失望。陳若翠給陳其邁一個多月來的表現打40分的評價，促他努力配合將含有萊克多巴胺的美豬阻絕於境外，市政評價才會有進步。

陳其邁答覆表示，自己醫生出身且擔任市長，允諾會從標示、查驗及溯源等方面做好管理，全面為市民健康把關。

民進黨市議員黨團聯合質詢時，總召韓賜村肯定陳其邁首次列席議會施政報告，49頁的報告書強調「兩年拚四年」，方向清楚明瞭，尤其四大優先建設方向很明確，林園捷運民國111年動工，大林蒲遷村也融入醫療和文化等人文設施，給陳其邁200分的評價。不過，他說難免擔心陳其邁「緊緊緊」行動派，而下屬沒跟上進度，促團隊要加緊跟上市長腳步。

民進黨市議員邱俊憲肯定陳其邁「以最少的錢做最多的事」，從總預算看得出市府的施政效益，只是109年約18億（含中央補助）元的道路養護經費，到6月底已被韓市府花剩3600萬餘元，擔心下半年的養護工程已無多餘經費。

以親民黨身分在市長補選時接受民眾黨徵召參選的市議員吳益政，和國民黨市長補選參選人李眉蓁不約而同聚焦在高雄市財政困難的議題，促陳其邁要加速推動財政收支劃分法的修法。

吳益政質詢市府有心推動橋頭科學園區的開發，但是每年約千億元的產值，依目前統籌稅款分配方式，高雄市可能只有約3億元統籌稅款分配；李眉蓁不滿高雄市背負龐大負債，促陳其邁努力爭取中央補助並要他聯合民進黨籍立委加速財劃法修法。