六堆300年 屏東縣府要找回客家獅技藝

2021年是六堆300年，屏東縣政府以六堆歷史及文化為主軸規畫系列慶典，包含復返客家獅技藝與精神，透過獅頭製作調查研究、影像紀錄典藏、工作坊、跨領域藝術融合等，在學校及社區培訓獅隊，期望將六堆的民團武德與團結精神，藉由客家獅的製作、培訓，將在六堆300年慶典活動呈現，預計在明年冬至，聚集300客家獅，復振客家獅精神及文化底蘊，實現文化傳承與族群共榮。

屏東縣府客家事務處長陳麗萍說，因社會型態變遷，須訪談耆老與實作示範客家獅頭製作，將客家獅製作SOP系統化，運用藝術展演專業研發創新表演形式，演繹客家獅的精隨。

陳麗萍說，復返300頭客家獅為目標，預計明年1月起辦理社區及學校工作坊，除紀念六堆300年，也與六堆的堆制運作，每堆設六旗，每旗50名壯丁相呼應，希望能有一頭老獅子找回300頭小獅子，尋回客家獅的原味與藝術。

製作客家獅的師父74歲劉文雄是萬巒五溝水人，國中老師退休，劉文雄說，現今過年感受不到過年氣氛，沒有舞獅、樂隊，有一年他結合國小、國高中的學生，將學生們集合在社區活動中心，將傳統的舞獅隊再度呈現到村莊拜年，讓他很感動，猶如回到小時候的過年場景。

陳麗萍說，客家獅是傳統民俗技藝，從早期避邪、除瘟、民間小戲、節慶展演到現在進化為運動競技，在文化上有尊重自然、祈福消災、緬懷過去、感恩現在、策勵未來的意涵。

陳麗萍說，客家獅獅口成方型，獅嘴可以開合，客家獅完整的表演包含靈獅、大面、小面。「大小面」是客家獅的特色之一，大面是財神，小面是猴子，大小面鬥智是表演中最有趣的地方，