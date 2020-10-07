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夫承攬高雄營養午餐遭質疑 邱于軒：拒再隨之起舞

中央社 / 高雄7日電

國民黨高雄市議員邱于軒的先生遭爆承攬中小學營養午餐標案。台灣基進高雄黨部今天上午籲議會徹查；民進黨議員邱俊憲也促政風處跟教育局釐清。邱于軒則重申不想再隨之起舞。

邱于軒今天中午透過媒體群組回應，這件事先前已經說明，自己從未以民意代表職權影響丈夫工作，也不想再隨之起舞。

高雄市議會第3屆第4次定期大會今天開議，台灣基進高雄黨部會前召開記者會，批評邱于軒及其夫婿遭爆標案未揭露身分，事後聲明更迴避此事，呼籲議會徹查。

台灣基進財務長張婷婷指出，邱于軒擔任議員期間，先生張簡正偉經營的「大發食品行」、「大發冷凍食品股份有限公司」兩間食品公司，在去年3月到今年10月間，承攬高雄4家國中小營養午餐標案。

民進黨市議員邱俊憲在議會質詢時也促政風處、教育局說明釐清，是否有違反公職人員利益迴避法，也免於學校蒙受不白之冤。

邱于軒9月30日表示，自己是在107年12月25日才就任議員，但簡正偉是在這之前承攬標案，且相關作業皆屬公開招標，也符合採購法規範。自己做事坦蕩，但對牽連家人感到很不捨，會對有心人士造謠採取法律行動。

台灣基進 民進黨 營養午餐

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