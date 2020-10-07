解決陸船越界 艦隊分署移撥千噸屏東艦進駐澎湖

海巡署艦隊分署移撥1000噸級的屏東艦今天起進駐澎湖海巡隊。屏東艦配有高壓水炮射程達120公尺、船速可達24節，可克服在惡劣東北季風環境下執勤，有效解決大陸漁船越界作業問題。

另外，屏東艦(CG-135)由澎湖子弟黃聰正升任艦長領軍擔起守護家鄉重任與戍守海疆決心。黃聰正自民國89年起於澎湖海巡隊服務，職務歷練完整，執行多起海上救援案，並配合檢警破獲市價超過新台幣1億元的毒品走私案，功績卓越，熟悉澎湖海域水文特性，為新任艦長不二人選。

屏東艦移撥進駐澎湖海域，在進行接艦訓練後今天起正式長駐澎湖海巡隊。此外，南部機動海巡隊3000級高雄艦、2000噸級台南艦，未來也將輪流支援澎湖海域，以優勢艦艇維護海洋漁業資源永續。

目前澎湖海巡隊編制有1艦8艇，其中600噸的澎湖艦移撥至高雄；另屬於沿岸多功能艇的RB03艇則將在年底報廢，再配撥1艘新造的100噸級巡防艇。

面對澎湖海域複雜情勢，艦隊分署未來將秉持「超前部署、預置兵力、彈性運用」原則，掌握澎湖海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，落實護漁勤務，有效提升澎湖海域治安及執法成效。

艦隊分署表示，大陸漁船在伏季休漁期結束後，趁東北季風鋒面南下海象轉差之際傾巢而出，在澎湖南方四島等海域違法拖捕作業。但澎湖海巡隊原600噸級澎湖艦，但因噸位小無法克服冬天風浪，加上沒有水砲等功能，只能採取驅離作為。

依澎湖海巡隊資料，屏東艦是民國105年建造交船，船長87.6公尺、寬12.8公尺，最大航速24節，續航力6000浬，船上配置40快砲和20機砲各1具，以及水平射程達120公尺高的高壓水砲，並可耐受9級風浪。