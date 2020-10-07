金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

「黑金剛」有升級版囉！金門酒廠的陳年特級高粱酒聞名世界，其中「黑金剛」最受市場歡迎，主要是因富有歷史意義及傳奇色彩的一款酒品，市場上的價格居高不下，金酒公司今天推出復刻版「白金版陳年特級金門高粱酒」，酒基從陳年5年增加到10年，強調比「馬習會」的黑金剛更高檔，預料將會引成一波搶購熱潮。

金酒公司今天在縣府多媒體簡報室舉辦「白金版陳年特級金門高粱酒品酩記者會」，由金門酒廠國家級評委呂宜儒擔綱講評這款酒的特色，金門縣長楊鎮浯、財政處處長孫國智、建設處長文水成、政風處長陳治平、金酒公司總經理楊駕人等人都到場品酩。

楊鎮浯表示，金門縣政府為振興經濟，造福鄉親，再次加碼推出限量的「白金版陳年特級金門高粱酒」2萬盒，每盒配售為新臺幣3999元，每人限購1盒，陳年年數10年、容量0.6公升、酒精度56度，只要符合109年中秋公民配售資格者，就有機會抽中。

據了解，這款酒的市價可能高達7千元，只要抽到轉手賣就可以至少賺一倍。但目前金門的戶籍人口約14萬人，符合配售酒資格的將近10萬人，中獎機率將近5分之1。

呂宜儒介紹，這款酒採用金城廠紅磚老窖池延長發酵期所生產的好酒，以庫存10年、12年、25、27年的老酒來作調合，經反覆的組合品評測試，得到完美的配方比例，除了傳承黑金剛陳高口感上一貫的甘美醇順外，並呈現出獨特的馥郁果香與陳香雙重風格，令人意外的是這股香氣，竟然類似貴州茅台酒的香氣與口感，空杯隔夜留香，酒體豐富且特殊，有著令人驚豔的內涵。

在場喝過的人都說，酒體入口綿柔如絲綢，10年的陳高帶出特有的陳香優雅內斂，富有多層次梅子、焦糖慕絲蛋糕、蜂蜜奶酪的香氣，回味悠長，頗令人驚艷。

「白金版陳年特級金門高粱酒」將會在109年10月13日下午14時在金門縣政府多媒體簡報室進行公開抽籤，用電腦亂數抽出幸運者2萬名，中籤名單可於同日晚上20時至金門酒廠官方網站查詢(http://www.kkl.com.tw)，詳情可洽詢金門酒廠客服專線0800-033-823。