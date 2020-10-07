反放寬萊豬進高雄 國民黨議員促陳其邁簽禁令

高雄市議會國民黨團反對政府放寬萊豬進口，今天黨團質詢時批評陳其邁昔日反萊克多巴胺，如今漠視人民健康；促陳其邁簽署禁止萊豬進高雄聲明，讓議事廳陷入一陣混亂。

有關國民黨團要求美豬萊克多巴胺零檢出，並要修法高雄市食安自治條例。陳其邁稍早接受聯訪指出，將全力加強豬隻溯源管理、標示跟查驗，並遵循科學標準保障市民健康；同時，為讓台灣豬有競爭力，以出口創造更多收入，市府會全力協助養豬戶降低成本、升級設備並達到環保標準。

高雄市議會第3屆第4次定期大會今天開議，陳其邁首次率團隊列席備詢，在施政報告後由國民黨團先進行聯合質詢。市議員蔡武宏、陳美雅及黃紹庭等人輪番質詢，針對中央要放寬美豬進口批評政府，不滿陳其邁過去擔任立委與現今市長的態度丕變。

陳美雅指陳其邁任立委時曾嗆過「進口含萊克多巴胺美牛時就是總統下台時」，如今態度轉彎，質疑他「只要選票不要選民？」陳其邁答詢回應，當時前總統馬英九未做好相關配套，這次民進黨做好準備。不過他的說法不被接受。

黃紹庭追問一旦美豬進口是否會食用？陳其邁表示「喜歡食用台灣豬」；再被問到家人是否會食用美豬，陳其邁說會尊重他們的選擇。針對政府放寬美豬的作法，雙方言語交鋒，國民黨議員也質詢如何落實營養午餐，以及團膳使用台灣豬肉等。

陳其邁要進行說明但是被拒，國民黨議員堅持「含萊克多巴胺的豬肉禁止進入高雄」，10多名議員拿出一份聲明書趨前走向市長備詢席堅持促陳其邁簽署；雖然被藍軍議員團團包圍，但陳其邁未加理會，隨後民進黨議員趨前解圍，議事廳內亂成一團。

主持議事的議長曾麗燕數度發聲制止，國民黨議員持續催促陳其邁簽署，雙方仍沒有交集。曾麗燕於是敲槌休息，才暫時平息議事廳內紛擾。