快訊

試探歐盟底線？土耳其對決法國＋希臘的「地中海風暴」

反放寬萊豬進高雄 國民黨議員促陳其邁簽禁令

中央社 / 高雄7日電

高雄市議會國民黨團反對政府放寬萊豬進口，今天黨團質詢時批評陳其邁昔日反萊克多巴胺，如今漠視人民健康；促陳其邁簽署禁止萊豬進高雄聲明，讓議事廳陷入一陣混亂。

有關國民黨團要求美豬萊克多巴胺零檢出，並要修法高雄市食安自治條例。陳其邁稍早接受聯訪指出，將全力加強豬隻溯源管理、標示跟查驗，並遵循科學標準保障市民健康；同時，為讓台灣豬有競爭力，以出口創造更多收入，市府會全力協助養豬戶降低成本、升級設備並達到環保標準。

高雄市議會第3屆第4次定期大會今天開議，陳其邁首次率團隊列席備詢，在施政報告後由國民黨團先進行聯合質詢。市議員蔡武宏、陳美雅及黃紹庭等人輪番質詢，針對中央要放寬美豬進口批評政府，不滿陳其邁過去擔任立委與現今市長的態度丕變。

陳美雅指陳其邁任立委時曾嗆過「進口含萊克多巴胺美牛時就是總統下台時」，如今態度轉彎，質疑他「只要選票不要選民？」陳其邁答詢回應，當時前總統馬英九未做好相關配套，這次民進黨做好準備。不過他的說法不被接受。

黃紹庭追問一旦美豬進口是否會食用？陳其邁表示「喜歡食用台灣豬」；再被問到家人是否會食用美豬，陳其邁說會尊重他們的選擇。針對政府放寬美豬的作法，雙方言語交鋒，國民黨議員也質詢如何落實營養午餐，以及團膳使用台灣豬肉等。

陳其邁要進行說明但是被拒，國民黨議員堅持「含萊克多巴胺的豬肉禁止進入高雄」，10多名議員拿出一份聲明書趨前走向市長備詢席堅持促陳其邁簽署；雖然被藍軍議員團團包圍，但陳其邁未加理會，隨後民進黨議員趨前解圍，議事廳內亂成一團。

主持議事的議長曾麗燕數度發聲制止，國民黨議員持續催促陳其邁簽署，雙方仍沒有交集。曾麗燕於是敲槌休息，才暫時平息議事廳內紛擾。

陳其邁 國民黨 美豬

延伸閱讀

曾說萊豬進口總統下台 陳其邁：那是指馬英九

施政報告 陳其邁揭橋科明年底廠商選地設廠目標

影／首赴議會報告講過頭 陳其邁笑稱欲罷不能

不Care了？游淑慧：過去監督韓國瑜 現在歌功頌德陳其邁

相關新聞

國慶連假墾丁又一房難求 熱門塞車地雷報你知

雙十國慶連假即將展開，屏東墾丁核心區旅宿店前兩天幾乎滿房，預估有5萬遊客湧入；警方提醒，南下車潮交通尖峰時段是上午7時至...

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

高雄市長陳其邁今天上午向議會做施政報告，一上報告台除了看台上電腦內的報告綱要之外，沒有看稿，侃侃而談，民進黨團書記長林智...

影／杏仁哥等群眾高市議會反美豬 批民進黨團充耳不聞

高雄市議會新會期開議首日，昔日「挺韓五虎將」動員數百民眾到議會表達反對含萊克多巴胺美豬進口，要求市長陳其邁，議長曾麗燕及...

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

「黑金剛」有升級版囉！金門酒廠的陳年特級高粱酒聞名世界，其中「黑金剛」最受市場歡迎，主要是因富有歷史意義及傳奇色彩的一款...

影／陳其邁施政報告書封面 百年高雄市徽成視覺焦點

高雄市長陳其邁就任後首度到高雄市議會進行施政報告，施政報告書封面一個特殊的的符號，引起不小討論，受訪時他表示，這是漢字的...

陳其邁施政報告神秘符號 日治市徽轉為高雄100主視覺

高雄市長陳其邁今天赴議會進行第一次施政報告，施政報告封面上一個特別的符號，引起關注。高雄市文化局長王文翠表示，這是慶祝高...

影／首赴議會報告講過頭 陳其邁笑稱欲罷不能

高雄市長陳其邁就任以來首度赴議會進行施政報告，他特地理髮，也準備充分，結果滔滔不絕說了1小時不夠，在議長曾麗燕提醒後再多...

影／控訴中鋼肥高官、瘦基層 高市獨總工會赴議會陳抗

高雄市獨立總工會今早偕大批中鋼集團工會幹部與員工到高雄市議會前，控訴中鋼集團打壓勞動人權！除要求經濟部撤換中鋼董事長翁朝...

高雄捷運岡山延伸線小港林園線 陳其邁：力拚111年動工

高雄市長陳其邁今天在議會報告未來的交通建設政策，強調 力拚岡山車站到大湖站、小港林園線」111年開工，黃線捷運五甲路段一...

高雄產業轉型 陳其邁：橋科、205、前鎮漁港3年內有成

高雄市長陳其邁今天向議會報告重要施政政策，在產業轉型方面，全力協助傳統產業往高階製造中心轉型，110年到112年間將分3...

陳其邁首次議會報告 中鋼運通、反萊豬人士前往陳抗

高雄市議會第三屆第四次定期大會今天進行市長施政報告暨質詢，會議還沒有開始，議會外就有3個陳抗行動，高雄市獨立總工會挺中鋼...

國慶連假搭「台灣好行」刷電子票證 享票價5折優惠

中秋連假結束，這周迎接國慶假期，全台45條「台灣好行」路線國慶連假期間刷電子票證搭車就能立刻省一半票價，優惠期間從10月...

熱門新聞

營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

金門秘境多一處！文化局搞社造意外發現南風隙古道

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

過完中秋恢復營業 彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現

國慶連假返鄉、觀光人潮 台中市交通疏導措施看這邊

從南流、流音、海音到高流！每次名稱改變都是談判折衝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。