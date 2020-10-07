陳其邁施政報告神秘符號 日治市徽轉為高雄100主視覺
高雄市長陳其邁今天赴議會進行第一次施政報告，施政報告封面上一個特別的符號，引起關注。高雄市文化局長王文翠表示，這是慶祝高雄更名100周年的主要視覺，源自副市長史哲的創意，從日治時期的市徽出發，著眼高雄的歷史，結合「百」字字型，輔以圓形設計，發展出高雄一百的主要視覺。不論從直的、或橫的看，都能一眼感受的「高雄一百」的概念。
陳其邁在9月1日高雄更名百年當天，請各局處恢復辦理高雄一百的紀念活動，讓學子和民眾了解高雄城市發展的歷史和未來願景，也請文化局研擬高雄一百的主要視覺。史哲與文化局一同從歷史元素發想，啟動了設計與研究。運用1929年的競圖市徽轉換成漢字百的台灣視覺，代表既有歷史過往記憶，但不沉溺於過去，勇敢向前邁進。
王文翠說，1920年9月1日是「高雄」首見於台灣歷史扉頁中，得天獨厚的海港、鐵道路網引領台灣邁向全世界。高雄州不僅將原來的「打狗」改為「高雄」，更改變了行政、經濟中心，重心由原來位於平原、農業為主的鳳山，移轉為海港邊的高雄，也扭轉了高雄的未來。藉由港口的海陸聯運，高雄迅速成為南台灣第一大城。
王文翠表示，日治時期昭和4年、也就是1929年的2月，辦理了高雄市徽（市の紋章）投稿與票選，最後由住在台南明治町的川本五虎先生獲選。也設計的圖紋，上半部是取自高雄片假名的「タ」，讀音為 Ta，而下半部則是「カ」，讀音為Ka。「タ」加上「カ」讀音為Ta-Ka，跟舊名打狗（Ta-Kao)非常相近。這也是目前發現的日治時期市徽中，唯一一枚使用上下疊合文字排列的。上下組合的重錘圖形，粗黑筆直的線條，展現簡潔大氣的力道。
為了這次高雄一百的系列活動，文化局與設計師從日治時期的市徽出發，著眼高雄的歷史，結合「百」字字型，輔以圓形設計，發展出「高雄一百」的主視覺。不論直式或橫式的識別組合形式，都能一眼感受「高雄一百」的概念。輔助圖案的D，則是表達高雄一百的啟動，雖然晚了一年，不過認識高雄的歷史、了解自己的生命歷史，一點都不會晚。同時選定大地綠、熱情紅、民主黃、鋼鐵灰四種標準色，象徵屬於高雄的CMYK，創作出每個人心中的繽紛高雄。
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