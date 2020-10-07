施政報告 陳其邁揭橋科明年底廠商選地設廠目標

高雄市長陳其邁今天議會施政報告以「高雄一百」為題，揭示「城市新局高雄時刻」建設方向，產業轉型方面，橋頭科學園區以「110年底廠商選地設廠」為目標，預計縮短關鍵期程3年。

高雄市議會第3屆第4次定期大會今天開議，陳其邁就任市長1個多月，今天首次率領局處首長列席進行施政報告備詢。陳其邁全程幾乎沒看稿，侃侃而談施政理念，還超出議會安排1個小時時間，議長曾麗燕一度提醒他把握時間，否則會影響到已排定議員的質詢時間。

今年適逢高雄行政區改制及更名的一百週年，陳其邁揭示要讓重工業的高雄轉型，但是因為過去高雄承受重工業城市的環境的副作用，他舉近期的乙烯外洩事件，與市府團隊正積極進行的大林蒲遷村案，可說是最具代表性的例子。

施政報告中他以四大優先做出發，產業轉型方面強調，橋頭科學園區是發展重點，就任後要求各項開發行政作業要以「平行並進」，以「110年底廠商選地設廠」為目標，中央與地方加強溝通，減少行政流程可能的拖延，預計縮短關鍵期程3年。

另外，市府要在亞洲新灣區設立5G AioT創新園區，成立「高雄5G智慧城」合作平台，藉由傳統產業轉型與提供智慧創新應用服務，雙管齊下讓高雄不只是港口，更是連結國際的智慧港；同時也要發展成為新的文化科技廊道。

除了新產業的引進，陳其邁也說明原有已具備優勢的傳統產業，例如螺絲、金屬製造等，市府會協助往高階製造中心轉型。目前有幾個重要的產業發展基地如和發、仁武產業園區，以及新材料創新研發專區都將是高階製造轉型的重點。

至於佔地57公頃位於亞洲新灣區內的205兵工廠遷建，陳其邁說，會在110至112年間分3期遷至新址，原址分階段由市政府接手推動。另外，他也提到行政院將投入新台幣50億，協助將前鎮漁港打造為遠洋漁業重鎮及國際級觀光漁港，市府團隊會設定兩年內要如期改建完成。

議會開議首日場外熱鬧滾滾。一早不到8時就有中鋼運通工會、反萊豬團體、罷免高雄市議員黃捷等團體陸續到場抗議，有上百名警力到場維持秩序。反萊豬團體外高舉抗議標語，10多名國民黨高雄市議員則在議會廳門口內聲援演出行動劇，並允諾力挺修法食安自治條例、萊克多巴胺零檢出。