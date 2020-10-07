快訊

試探歐盟底線？土耳其對決法國＋希臘的「地中海風暴」

施政報告 陳其邁揭橋科明年底廠商選地設廠目標

中央社 / 高雄7日電

高雄市陳其邁今天議會施政報告以「高雄一百」為題，揭示「城市新局高雄時刻」建設方向，產業轉型方面，橋頭科學園區以「110年底廠商選地設廠」為目標，預計縮短關鍵期程3年。

高雄市議會第3屆第4次定期大會今天開議，陳其邁就任市長1個多月，今天首次率領局處首長列席進行施政報告備詢。陳其邁全程幾乎沒看稿，侃侃而談施政理念，還超出議會安排1個小時時間，議長曾麗燕一度提醒他把握時間，否則會影響到已排定議員的質詢時間。

今年適逢高雄行政區改制及更名的一百週年，陳其邁揭示要讓重工業的高雄轉型，但是因為過去高雄承受重工業城市的環境的副作用，他舉近期的乙烯外洩事件，與市府團隊正積極進行的大林蒲遷村案，可說是最具代表性的例子。

施政報告中他以四大優先做出發，產業轉型方面強調，橋頭科學園區是發展重點，就任後要求各項開發行政作業要以「平行並進」，以「110年底廠商選地設廠」為目標，中央與地方加強溝通，減少行政流程可能的拖延，預計縮短關鍵期程3年。

另外，市府要在亞洲新灣區設立5G AioT創新園區，成立「高雄5G智慧城」合作平台，藉由傳統產業轉型與提供智慧創新應用服務，雙管齊下讓高雄不只是港口，更是連結國際的智慧港；同時也要發展成為新的文化科技廊道。

除了新產業的引進，陳其邁也說明原有已具備優勢的傳統產業，例如螺絲、金屬製造等，市府會協助往高階製造中心轉型。目前有幾個重要的產業發展基地如和發、仁武產業園區，以及新材料創新研發專區都將是高階製造轉型的重點。

至於佔地57公頃位於亞洲新灣區內的205兵工廠遷建，陳其邁說，會在110至112年間分3期遷至新址，原址分階段由市政府接手推動。另外，他也提到行政院將投入新台幣50億，協助將前鎮漁港打造為遠洋漁業重鎮及國際級觀光漁港，市府團隊會設定兩年內要如期改建完成。

議會開議首日場外熱鬧滾滾。一早不到8時就有中鋼運通工會、反萊豬團體、罷免高雄市議員黃捷等團體陸續到場抗議，有上百名警力到場維持秩序。反萊豬團體外高舉抗議標語，10多名國民黨高雄市議員則在議會廳門口內聲援演出行動劇，並允諾力挺修法食安自治條例、萊克多巴胺零檢出。

陳其邁 高雄市 萊豬

延伸閱讀

影／首赴議會報告講過頭 陳其邁笑稱欲罷不能

不Care了？游淑慧：過去監督韓國瑜 現在歌功頌德陳其邁

高雄捷運岡山延伸線小港林園線 陳其邁：力拚111年動工

高雄產業轉型 陳其邁：橋科、205、前鎮漁港3年內有成

相關新聞

國慶連假墾丁又一房難求 熱門塞車地雷報你知

雙十國慶連假即將展開，屏東墾丁核心區旅宿店前兩天幾乎滿房，預估有5萬遊客湧入；警方提醒，南下車潮交通尖峰時段是上午7時至...

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

高雄市長陳其邁今天上午向議會做施政報告，一上報告台除了看台上電腦內的報告綱要之外，沒有看稿，侃侃而談，民進黨團書記長林智...

影／杏仁哥等群眾高市議會反美豬 批民進黨團充耳不聞

高雄市議會新會期開議首日，昔日「挺韓五虎將」動員數百民眾到議會表達反對含萊克多巴胺美豬進口，要求市長陳其邁，議長曾麗燕及...

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

「黑金剛」有升級版囉！金門酒廠的陳年特級高粱酒聞名世界，其中「黑金剛」最受市場歡迎，主要是因富有歷史意義及傳奇色彩的一款...

影／陳其邁施政報告書封面 百年高雄市徽成視覺焦點

高雄市長陳其邁就任後首度到高雄市議會進行施政報告，施政報告書封面一個特殊的的符號，引起不小討論，受訪時他表示，這是漢字的...

陳其邁施政報告神秘符號 日治市徽轉為高雄100主視覺

高雄市長陳其邁今天赴議會進行第一次施政報告，施政報告封面上一個特別的符號，引起關注。高雄市文化局長王文翠表示，這是慶祝高...

影／首赴議會報告講過頭 陳其邁笑稱欲罷不能

高雄市長陳其邁就任以來首度赴議會進行施政報告，他特地理髮，也準備充分，結果滔滔不絕說了1小時不夠，在議長曾麗燕提醒後再多...

影／控訴中鋼肥高官、瘦基層 高市獨總工會赴議會陳抗

高雄市獨立總工會今早偕大批中鋼集團工會幹部與員工到高雄市議會前，控訴中鋼集團打壓勞動人權！除要求經濟部撤換中鋼董事長翁朝...

高雄捷運岡山延伸線小港林園線 陳其邁：力拚111年動工

高雄市長陳其邁今天在議會報告未來的交通建設政策，強調 力拚岡山車站到大湖站、小港林園線」111年開工，黃線捷運五甲路段一...

高雄產業轉型 陳其邁：橋科、205、前鎮漁港3年內有成

高雄市長陳其邁今天向議會報告重要施政政策，在產業轉型方面，全力協助傳統產業往高階製造中心轉型，110年到112年間將分3...

陳其邁首次議會報告 中鋼運通、反萊豬人士前往陳抗

高雄市議會第三屆第四次定期大會今天進行市長施政報告暨質詢，會議還沒有開始，議會外就有3個陳抗行動，高雄市獨立總工會挺中鋼...

國慶連假搭「台灣好行」刷電子票證 享票價5折優惠

中秋連假結束，這周迎接國慶假期，全台45條「台灣好行」路線國慶連假期間刷電子票證搭車就能立刻省一半票價，優惠期間從10月...

熱門新聞

營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

金門秘境多一處！文化局搞社造意外發現南風隙古道

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

過完中秋恢復營業 彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現

國慶連假返鄉、觀光人潮 台中市交通疏導措施看這邊

從南流、流音、海音到高流！每次名稱改變都是談判折衝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。