影／首赴議會報告講過頭 陳其邁笑稱欲罷不能
高雄市長陳其邁就任以來首度赴議會進行施政報告，他特地理髮，也準備充分，結果滔滔不絕說了1小時不夠，在議長曾麗燕提醒後再多要了5分鐘說明，中場休息時間他短暫受訪，對報告時間不夠用，笑稱自己是欲罷不能。
陳其邁在議會受訪時表示，施政報告時覺得時間不夠，是因為想講的東西太多，因此他從市政四大優先到一些人民生活相關的政策，都希望能更清楚的說明，所以時間稍微用得多一點，「好像有一些時間不夠用，就是欲罷不能」。
另針對議場外反美豬進口的群眾訴求，加上國民黨高雄市議會黨團針對美豬議題「有備而來」，陳其邁說，市府的立場很清楚，希望不管是溯源管理，標示跟查驗，都能全力加強，以保障國人及市民朋友的健康。二來，也能夠遵循國際標準跟科學的證據、讓我們的台灣豬有競爭力，讓台灣豬出頭，創造農民更多的一些收入。
陳表示，過程中，市府會全力協助農民及養豬戶降低生產成本，提高生產設備環保的標準。
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