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國慶連假墾丁又一房難求 熱門塞車地雷報你知
雙十國慶連假即將展開，屏東墾丁核心區旅宿店前兩天幾乎滿房，預估有5萬遊客湧入；警方提醒，南下車潮交通尖峰時段是上午7時至下午1時，出現在台1線枋寮水底寮至枋山南下路段，北上車潮集中在下午2至6時的枋山至枋寮段，另墾丁賞鷹季周、六日在滿州鄉登場，屏200縣道出火段因拓寬施工實施單向管制，可改走佳鵝公路，避開塞車「地雷」。
國慶連假連接著中秋連假登場，加上交通部安心旅遊補助將在本月底結束，旅宿業開心迎接暑假過後第二波連假榮景，墾丁核心地區夏都、凱撒、福華等飯店前兩天多滿房，旅宿業也近滿房，區外有七成訂房率；旅宿業者建議，臨時決定下墾丁，可到區外旅宿店試手氣，注意避開熱門的塞車時段，以免壞了遊興。
警方提醒，國慶日是灰面鷲（俗稱國慶鳥）過境夜棲恆春半島的高峰期，墾管處本周、六日在滿州鄉滿州國中舉辦「風起鷹揚鷲在滿州」賞鷹活動，預期會吸引大批賞鷹遊客，縣道200線2至5公里（東門橋至出火路段）因道路施工設置紅綠燈單向輪流通車，恐無法疏解龐大車流，每天下午4至6時會適時派員協助疏導車流， 或可改走佳鵝公路。
夜間人潮集中的墾丁大街，9日至11日管制車輛採單行道管制措施，連假每日傍晚6時起至晚上10時，南下從墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線南下，北上則行駛墾丁路，禁入大灣路；另為道北返車流，台1線北上路段秋節連假新增枋山大橋（453公里）至內獅路口（447公里）段的實體交通錐強制分隔措施， 效果不錯，持續實施至國慶連假結束。
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