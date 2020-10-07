黑面琵鷺抵台 嘉義台南高雄調查將啟動

時序入秋，冬候鳥現身，國際保育鳥類黑面琵鷺先頭部隊9月中旬飛抵台南沿海，再度掀起追鳥熱潮，嘉義、台南及高雄黑琵調查也將於10日啟動。

保育團體觀察，黑面琵鷺先頭部隊9月16日在台南七股黑琵主棲地及四草保護區現蹤，相較於往年多於中秋前後飛抵，今年黑琵抵台時間較早。

黑琵先頭部隊只要出現在台南沿海，代表後續將有大批黑琵跟進；隨著台灣保育有成，黑琵覓食區域也逐年擴大，台南黑琵秋天分布區域，也不再只限於七股，四草、頂山、學甲，甚至高雄茄萣、永安都可看到黑琵蹤影。

保育團體調查，目前七股保護區黑琵28隻，七股頂山17隻，安南區也有21隻。

另外，隨著天候漸涼，冬候鳥集結，嘉義、台南及高雄黑琵調查將於10日啟動，每2週一次。黑琵相關活動也將於10月下旬及11月登場。

香港觀鳥會今年1月進行全球黑面琵鷺普查，黑琵總數4864隻，創下有紀錄以來26年的新高，台灣2785隻占全球總數的57.3%，顯見台灣依舊是黑琵度冬的最愛。

台江國家公園管理處也對今年全球黑琵普查的台灣數量分布作更詳細的分析。台灣今年總數較去年同期增加378隻，其中雲嘉652隻，較去年同期增加125隻；台南1839隻，較去年同期增加202隻；茄萣及永安濕地185隻，較去年同期減少29隻。