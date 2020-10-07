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陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止
高雄市長陳其邁今天上午向議會做施政報告，一上報告台除了看台上電腦內的報告綱要之外，沒有看稿，侃侃而談，民進黨團書記長林智鴻沒有等到陳其邁報告完，即在臉書表示，陳其邁報告了40分鐘還講不到簡報的3分之1，真的是政策控，連主持會議的議長曾麗燕都忍不住提醒他，報告的時間是1小時，請陳掌握好時間。
林智鴻說，以往市長施政報時多看稿念，念完就結束施政報告，時間大約一小時內，陳其邁不看稿還侃侃而談，把問題點、地區、路名都講得一清二楚，講了40分鐘還講不到簡報的3分之1，國民黨議員如果沒有做功課，千萬不要隨便質詢，要問倒陳其邁是一件很難的事。
報告時間將近1小時，約10時49分許，坐在主席台的曾麗燕看陳其邁沒有要結束的意思，即提醒陳報告時間是1小時，後面還有議程要進行，陳其邁才準備結束報告，但也到10時56分才結束報告內容。從9時40多分起， 報告時間超過1小時。
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