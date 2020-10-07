開發水資源 高市鳳山再生水案獲金擘獎肯定
高市府推動的「鳳山再生水案」營運2年來，售水收入2億多元；再生水供應量2000餘萬噸，相當於大高雄區10萬人年用水量。日前更獲第18屆民間參與公共建設金擘獎多個獎項肯定。
「第18屆民間參與公共建設金擘獎」得獎名單揭曉，高雄市政府主辦「促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案」（鳳山再生水案），攜手民間機構團隊及計畫顧問機構團隊再創佳績，共囊括「政府機關團隊獎優等獎」等三項獎別。
高雄市政府水利局表示，鳳山溪再生水廠為全國首座公共污水處理廠放流水回收示範廠，民國99年進行放流水回收再利用規劃階段時，考量隨氣候變遷影響，更多暴雨、水患、乾旱的問題帶來迫切且直接威脅，每年因枯水期間水情吃緊，從污水再生所取得的再生水來源不受天候影響，讓一滴水至少可使用兩次以上，使得水資源獲得最大利用，提高增加產業用水保障、並降低枯水期間水源調度壓力。
鳳山再生水案由內政部營建署補助興建費用約新台幣26億，經濟部水利署及工業局協助媒合臨海工業區使用再生水需求戶。
依水利局數據，民國107年興建完成迄今營運約2年，目前售水收入營收達2億餘元，節省政府機關原代操費支出達9900多萬元，增加直接及間接約500人就業機會，帶動國內帶動公民營機構投入水利相關產業，提升中下游相關產業產值達54億元。
累計至今年8月底止，再生水供應量已達2000餘萬噸，相當於大高雄區10萬人年用水量。辦理過程展現「公私協力，共創三贏」，為後續推動再生水建設案樹立典範。
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