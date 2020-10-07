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影／控訴中鋼肥高官、瘦基層 高市獨總工會赴議會陳抗

聯合報 / 記者王昭月楊濡嘉／高雄即時報導
高市獨立總工會今早偕大批中鋼集團工會幹部與員工到高雄市議會前，控訴中鋼集團打壓勞動人權。記者王昭月／攝影
高市獨立總工會今早偕大批中鋼集團工會幹部與員工到高雄市議會前，控訴中鋼集團打壓勞動人權。記者王昭月／攝影

高雄市獨立總工會今早偕大批中鋼集團工會幹部與員工到高雄市議會前，控訴中鋼集團打壓勞動人權！除要求經濟部撤換中鋼董事長翁朝棟，也呼籲在行政院各區聯合服務中心設置不當勞動行為裁決委員會，一行人聲稱絕非來議場作秀，一定要親交陳情書給市長陳其邁，要求作出回應。

高市獨立總工會理事長張緒中表示，據中鋼股東會公司章程，中鋼董事長退休準用勞基法，不受年資、年齡限制，屬於中鋼集團企業的中鋼通運多數員工卻不適用勞基法，標準「肥高官、瘦基層」，與一般人對中鋼幸福企業的印象有極大落差，因此除要求政府應對中鋼全面進行勞檢，也要求撤換已經67歲的董事長翁朝棟。

張緒中另表示，勞動部基於照護弱勢勞工，理應在行政院所的各聯合服務中心增設不當勞動行為裁決委員會，但勞動部置若罔聞，勞動部長許銘春應該下台。

高雄市獨總今陪同中鋼集團工會幹部與大批中鋼通運員工至議會陳情，市議員吳益政及劉德林也到場聲援，一行人呼籲高雄市長陳其邁出席行政院會時，應代為轉達基層勞工訴求，尤其中鋼員工絕大部分在高雄，希望陳其邁能為高雄鄉親發聲。

由於陳其邁今赴議會進行就任以來首度市政報告，不克現身，祕書長楊明州代為出面，楊表示，一定會將勞團的心聲轉達市長。

高市獨立總工會今早偕大批中鋼集團工會幹部與員工到高雄市議會前，控訴中鋼集團打壓勞動人權。記者王昭月／攝影
高市獨立總工會今早偕大批中鋼集團工會幹部與員工到高雄市議會前，控訴中鋼集團打壓勞動人權。記者王昭月／攝影
高雄市祕書長楊明州代表市長陳其邁出面接受高雄市獨立總工會及中鋼集團工會陳情。記者王昭月／攝 影
高雄市祕書長楊明州代表市長陳其邁出面接受高雄市獨立總工會及中鋼集團工會陳情。記者王昭月／攝 影
高雄市獨立總工會理事長張緒中表示，勞動部基於照護弱勢勞工，理應在行政院所的各聯合服務中心增設不當勞動行為裁決委員會，但勞動部置若罔聞。記者王昭月／攝影
高雄市獨立總工會理事長張緒中表示，勞動部基於照護弱勢勞工，理應在行政院所的各聯合服務中心增設不當勞動行為裁決委員會，但勞動部置若罔聞。記者王昭月／攝影

陳其邁 高雄市 行政院

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