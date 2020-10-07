高雄捷運岡山延伸線小港林園線 陳其邁：力拚111年動工

高雄市長陳其邁今天在議會報告未來的交通建設政策，強調 力拚岡山車站到大湖站、小港林園線」111年開工，黃線捷運五甲路段一定地下化，年底會向交通部提出環評說明書。

陳其邁說，捷運方面，目前正積極推動岡山路竹延伸線、小港林園延伸線及黃線。「岡山路竹延伸線第二階段」，也就是岡山車站到大湖站，有些路段會跟地主再協商，配合路科興建，將力拚111年開工，「小港林園線」已獲蔡英文總統宣示為國家重要建設，市府會全力推動，同樣拚111年開工。

黃線五甲段沿線居民關心採地下化或高架化，陳其邁說，市府的立場很清楚，就是地下化。

至於輕軌二階，已經完工的部分，他表示明年可進行履勘，也有機會通車；龍德路段，希望能拓寬，增加更多停車空間。