影／杏仁哥等群眾高市議會反美豬 批民進黨團充耳不聞

高雄市議會新會期開議首日，昔日「挺韓五虎將」動員數百民眾到議會表達反對含萊克多巴胺美豬進口，要求市長陳其邁，議長曾麗燕及朝野兩大黨團接下陳情書，不讓萊豬危害國人健康，其中議長及國民黨團大方接下，民進黨團卻無回應，陳抗民眾大表不滿，聚在議會大門前不散，宣稱一定要等到陳其邁現身。

到場的杏仁哥、陳清茂、歷史哥、阿豪等人表示，這次陳抗主要是關心國人的食安問題，訴求和平、理性，但高雄市議會民進黨團卻充耳不聞！對此民進黨團表示，不予回應。

今天一早，反對萊豬進口的群眾帶著寫著「我不吃瘦肉精」的小豬聚於高雄市議會大門前廣場，準備四封陳情書分別書要交給市長陳其邁、議長曾麗燕及國、民兩黨市議會黨團，其中議長及國民黨團均接下陳情書，市長陳其邁備詢不克現身，民進黨團不予回應。陳抗人士認為市長及民進黨團漠視民意，持續在議場外高呼口號，群情激憤，現場並高呼「陳其邁下台」、「蔡英文下台」。

「歷史哥」等人表示，針對美豬問題，希望高雄市議會能堅持地方自治的權力，守護國人健康，透過立法堅持「零檢出」，不讓瘦肉精毒化國人，他說，世界很多國家都沒開放瘦肉精，台灣讓美豬進口，不是一個經濟的條約，而是一個政治讓步的條約，希望執政黨不能把人民的身體當成毒物試驗場。

出面接受陳情的國民黨團總召蔡武宏則承諾，議會國民黨團一定會堅定立場，也會提出高雄市的食安條例，讓民眾飲食無虞，