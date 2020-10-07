高雄產業轉型 陳其邁：橋科、205、前鎮漁港3年內有成

高雄市長陳其邁今天向議會報告重要施政政策，在產業轉型方面，全力協助傳統產業往高階製造中心轉型，110年到112年間將分3期分階段將205兵工廠遷至新址，2年內要將前。鎮漁港改建國際級觀光漁港。

產業轉型、增加就業、交通建設和解決空汙是陳其邁提出的4大優先。面對產業轉型，他表示，橋頭科學園區是發展重點，以110年底廠商選地設廠為目標，預計縮短關鍵期程3年。

他表示，將在亞洲新灣區設立5G AioT創新園區，成立「高雄5G智慧城」合作平台。並藉由傳統產業轉型與提供智慧創新應用服務，雙管齊下讓高雄不只是港口，更是連結國際的智慧港，同時在這個場域的文化與科技結合，形成新的文化科技廊道。

除了新產業的引進，陳其邁說，原有已具備優勢的傳統產業，例如螺絲、金屬製造等，市府會協助往高階製造中心轉型。和發、仁武產業園區、新材料創新研發專區都將是高階製造轉型的重點。

對於205兵工廠遷建，他上任後積極協調，將在110年到112年間分三期將205兵工廠遷至新址，原址就分期分階段，由市政府接手推動。

行政院已宣示將投入50億協助高雄市將前鎮漁港打造為遠洋漁業重鎮及國際級觀光漁港，陳其邁表示他要求團隊兩年內要如期改建完成。