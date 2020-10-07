快訊

最新民調！拜登在六大關鍵搖擺州穩定領先川普

局長遭爆料！軍情局駁斥醜聞不排除提告 國防部展開專案調查

陳其邁首次施政報告 多團體議場外陳情抗議

中央社 / 高雄7日電

高雄市長陳其邁今天要向市議會作施政報告，一大早議會場外有多個團體陳情抗議，包括中鋼運通等團體及反美豬開放進口等，警方出動大批警力，開議首日議場外熱鬧滾滾。

中鋼運通有近200人拉布條、高舉旗幟抗議「中鋼極權」、「專制蠻橫」等訴求，批評高層是肥貓包庇腐敗，還說有員工無勞保等，促經濟部撤換中鋼董事長。

另外陳抗民眾還訴求政府重北輕南，南部迄未設置「勞動部不當勞動行為裁決委員會」等，讓辛苦的勞工投訴無門等。

另外，反美豬放寬進口的團體也訴求抗議，台灣基進點名國民黨議員配偶疑投標政府標案未公開揭露兩人關係，涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」等。

陳其邁當選市長，今天首次率首長列席市議會備詢，預計9時30分登場；場外熱鬧滾滾，陳抗民眾表達訴求。

陳抗 美豬 陳其邁

延伸閱讀

109年全民運動會高雄市代表隊授旗 選手拚坐3望2搶第1

拜會國民黨團 陳其邁：沒做好會虛心受教

高市議會開議 曾麗燕盼陳其邁團隊勿辜負市民

不要受政黨影響！ 高市議長曾麗燕促陳其邁市民優先

相關新聞

高雄產業轉型 陳其邁：橋科、205、前鎮漁港3年內有成

高雄市長陳其邁今天向議會報告重要施政政策，在產業轉型方面，全力協助傳統產業往高階製造中心轉型，110年到112年間將分3...

陳其邁首次議會報告 中鋼運通、反萊豬人士前往陳抗

高雄市議會第三屆第四次定期大會今天進行市長施政報告暨質詢，會議還沒有開始，議會外就有3個陳抗行動，高雄市獨立總工會挺中鋼...

國慶連假搭「台灣好行」刷電子票證 享票價5折優惠

中秋連假結束，這周迎接國慶假期，全台45條「台灣好行」路線國慶連假期間刷電子票證搭車就能立刻省一半票價，優惠期間從10月...

張正傑輪椅族、親子音樂會 本月底、下月底在高雄演出

大提琴家張正傑在高雄的「輪椅族音樂會」邁入第六年，今年因為疫情的關係，延至10月24日星期六下午3點，在高雄捷運美麗島站...

女募款亡…爸大愛促成 恆基娓娜大樓遺愛37年

39年前，政治大學銀行系畢業的戴娓娜捨棄台北高薪，遠赴屏東恆春基督教醫院任會計，隔年隨院長赴台北募款途中車禍離世，戴父向...

高雄社宅加碼 4年興建8800戶

高雄市議會定期會昨天開幕，市長陳其邁拜訪國民黨團時，談及市府4年內將興建8800戶社會住宅，其中有一塊基地坐落在亞洲新灣...

金門南風隙古道 塵封半世紀翻紅

金門縣南風隙古道是先民越過太武山的重要山路，塵封半世紀，金門縣文化局近日推動社區營造，老一輩憶起並找到當年先民為防止風害...

影／高雄新地標「流音中心」夜間試燈 燦爛炫目

高雄流行音樂中心將在明年四月正式啟用，不少高雄市民都相當期待，配合國慶假期流行音樂中心就特別點燈慶佳節，讓就像太空基地的...

高雄防疫旅館量能足 價格友善吸引外縣市居家檢疫者

高雄市衛生局長黃志中今天在市府防疫會議後表示，高雄防疫旅館現已增加到52家、3000多個床位，目前除了已住及預訂的部分，...

綠點名韓市府人馬應請辭 陳其邁：尊重專業及權管局處

民進黨高雄市議員陳致中今指新市府已上任一個多月，舊市府韓家軍人馬多人仍占據高捷董監、土開總座等位，應自行請辭。高雄市長陳...

陳玉珍要求縮小金門國家公園範圍 徐國勇：朝民意走

關於金門國家公園範圍是否應縮小一事，頗受民眾關注，在地民眾也有兩種不同的聲音，金門立委陳玉珍最近再度在立法院內政委員會中...

金門KBike國慶日起恢復收費 用縣民卡「省卡多」

金門縣公共自行車K-BIKE從2017年上路以來就波折不斷，先是主機出現系統異常而傳出多次故障，也曾被民眾投訴車輛都沒在...

熱門新聞

營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

金門秘境多一處！文化局搞社造意外發現南風隙古道

萬里蟹產季又來了 新北國慶日大方送1010隻萬里蟹

從南流、流音、海音到高流！每次名稱改變都是談判折衝

綠點名韓市府人馬應請辭 陳其邁：尊重專業及權管局處

獅潭山村小確幸 今發2000元紓困現金當加菜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。