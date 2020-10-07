陳其邁首次施政報告 多團體議場外陳情抗議

高雄市長陳其邁今天要向市議會作施政報告，一大早議會場外有多個團體陳情抗議，包括中鋼運通等團體及反美豬開放進口等，警方出動大批警力，開議首日議場外熱鬧滾滾。

中鋼運通有近200人拉布條、高舉旗幟抗議「中鋼極權」、「專制蠻橫」等訴求，批評高層是肥貓包庇腐敗，還說有員工無勞保等，促經濟部撤換中鋼董事長。

另外陳抗民眾還訴求政府重北輕南，南部迄未設置「勞動部不當勞動行為裁決委員會」等，讓辛苦的勞工投訴無門等。

另外，反美豬放寬進口的團體也訴求抗議，台灣基進點名國民黨議員配偶疑投標政府標案未公開揭露兩人關係，涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」等。

陳其邁當選市長，今天首次率首長列席市議會備詢，預計9時30分登場；場外熱鬧滾滾，陳抗民眾表達訴求。