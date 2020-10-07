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陳其邁首次議會報告 中鋼運通、反萊豬人士前往陳抗

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
反萊豬人士到高雄市議會前抗議執政黨讓美豬進口並向市長陳其邁陳情。記者楊濡嘉／攝影
反萊豬人士到高雄市議會前抗議執政黨讓美豬進口並向市長陳其邁陳情。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會第三屆第四次定期大會今天進行市長施政報告暨質詢，會議還沒有開始，議會外就有3個陳抗行動，高雄市獨立總工會挺中鋼運通企業工會抗議中鋼集團未依勞基法照顧中鋼運通的勞工，反對萊克多巴胺美豬進口的直播主、藍營人士要向市長陳其邁陳情，還有台灣基進質疑國民黨市議員邱于軒家人承包營養午餐是否合法。另外，高雄市議長曾麗燕發起吃香蕉挺蕉農行動也在議會門口展開。

市長施政報告是上午9時30展開，工會人士、反萊豬人士、台灣基進等不到8時即開始在議會大門口集結，拉布條、拿抗議標語，反萊豬人士並用小籠子搬來一隻小黑豬表達對政府讓萊豬進口的不滿。中鋼運通企業工會指中鋼集團未依勞基法為他們投保勞保和提撥退休金。

中鋼運通企業工會抗議中鋼集團未依勞基法照顧該公司勞工。記者楊濡嘉／攝影
中鋼運通企業工會抗議中鋼集團未依勞基法照顧該公司勞工。記者楊濡嘉／攝影
反萊豬人士搬來一隻小豬抗議政府讓萊豬進口。記者楊濡嘉／攝影
反萊豬人士搬來一隻小豬抗議政府讓萊豬進口。記者楊濡嘉／攝影

萊豬 高雄市 台灣基進

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