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國慶連假搭「台灣好行」刷電子票證 享票價5折優惠

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國慶連假出遊搭台灣好行，刷電子票證享5折優惠。圖/屏東監理站提供
國慶連假出遊搭台灣好行，刷電子票證享5折優惠。圖/屏東監理站提供

中秋連假結束，這周迎接國慶假期，全台45條「台灣好行」路線國慶連假期間刷電子票證搭車就能立刻省一半票價，優惠期間從10月8日0時起至10月11日24時止，只有4天，千萬別錯過。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具出遊，公路總局有多項乘車優惠措施，若想趁國慶假期到墾丁遊玩，首推台灣好行「9189」墾丁快線，由高雄客運、屏東客運、國光客運3家業者聯合經營提供運輸服務，班次密集、停靠站少，從高鐵左營站出發140分鐘就能直達墾丁，提供給想去墾丁旅遊的朋友另類自由行的選擇。

屏東監理站指出，只要利用手機下載「iBus公路客運APP」即可查詢客運路線、站位、時刻表、票價及班車預估到站時間等相關資訊，輕鬆規畫完善的出遊行程。

屏東監理站提醒，為讓乘客安心搭車，持續要求客運業者定時消毒運輸場站及車輛，為因應近日疫情仍有少數境外移入個案，仍請民眾出入運輸場站或無法保持社交距離的車廂，戴口罩，降低感染風險，才能安心出遊。

國慶連假出遊搭台灣好行，刷電子票證享5折優惠。圖/屏東監理站提供
國慶連假出遊搭台灣好行，刷電子票證享5折優惠。圖/屏東監理站提供

墾丁 屏東 國慶

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