張正傑輪椅族、親子音樂會 本月底、下月底在高雄演出
大提琴家張正傑在高雄的「輪椅族音樂會」邁入第六年，今年因為疫情的關係，延至10月24日星期六下午3點，在高雄捷運美麗島站光之穹頂大廳演出。11月22日下午3點在衛武營國家藝術文化中心音樂廳的「 張正傑親子音樂會─別讓貝多芬傷心」，是紀念樂聖貝多芬誕辰250周年，大人票價250元，小孩只要100元。
張正傑感謝中鋼集團的支持與志工們的協助，讓每年的輪椅族音樂會得以順利進行，也特別感謝家醫科醫師何宇苓、復健科醫師蔡昌學、皮膚科醫師蔡佳祝、眼科醫師陳遵仁，協助現場義診，每一年義不容辭的幫忙，讓活動更加圓滿。
今年的「張正傑輪椅族音樂會—大提琴找新娘」，新娘候選人有宜室宜家的鋼琴、年輕嬌嫩的二胡、天使般的豎琴及花俏多情的次女高音。通過幽默風趣的戲劇手法，讓輪椅族朋友了解每種樂器的身形、重量、歷史及發展背景。藉由大提琴與這些樂器、人聲合奏，讓觀眾聽聽看，不同樂器間會擦出怎麼樣的火花。最後由輪椅族朋友投下神聖的一票，為大提琴─盧傑利決定最速配的人選。
8月8日在台北國家音樂廳舉行的「張正傑親子音樂會─別讓貝多芬傷心」，初次演出就引來諸多回響，11月22日移師衛武營音樂廳。張正傑表示，2020年是樂聖貝多芬誕辰250周年，全世界的音樂界很早就開始策畫上萬場音樂會，卻因新型冠狀病毒肆虐，所有慶祝活動都被迫取消，現在疫情好轉，他設計了親子音樂會「別讓貝多芬傷心」，邀請大家替貝多芬慶生。
張正傑說，在這場音樂會中，將演奏台灣最流行的鋼琴曲給愛麗絲、鋼琴奏鳴曲《月光》等經典曲目，也巧妙的將貝多芬耳熟能詳的《命運交響曲》、《田園交響曲》，及最震撼人心、最可以給世界帶來希望的貝多芬第九號《合唱交響曲》，演奏菁華部分，希望這些樂曲在疫情期間給予大家能量與希望，並且邀請現場的大、小朋友一同歡唱《合唱交響曲》中的歡樂頌。兩場音樂會洽詢電話02-27812306弦外之音團。
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