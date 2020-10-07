張正傑輪椅族、親子音樂會 本月底、下月底在高雄演出

大提琴家張正傑在高雄的「輪椅族音樂會」邁入第六年，今年因為疫情的關係，延至10月24日星期六下午3點，在高雄捷運美麗島站光之穹頂大廳演出。11月22日下午3點在衛武營國家藝術文化中心音樂廳的「 張正傑親子音樂會─別讓貝多芬傷心」，是紀念樂聖貝多芬誕辰250周年，大人票價250元，小孩只要100元。

張正傑感謝中鋼集團的支持與志工們的協助，讓每年的輪椅族音樂會得以順利進行，也特別感謝家醫科醫師何宇苓、復健科醫師蔡昌學、皮膚科醫師蔡佳祝、眼科醫師陳遵仁，協助現場義診，每一年義不容辭的幫忙，讓活動更加圓滿。

今年的「張正傑輪椅族音樂會—大提琴找新娘」，新娘候選人有宜室宜家的鋼琴、年輕嬌嫩的二胡、天使般的豎琴及花俏多情的次女高音。通過幽默風趣的戲劇手法，讓輪椅族朋友了解每種樂器的身形、重量、歷史及發展背景。藉由大提琴與這些樂器、人聲合奏，讓觀眾聽聽看，不同樂器間會擦出怎麼樣的火花。最後由輪椅族朋友投下神聖的一票，為大提琴─盧傑利決定最速配的人選。

8月8日在台北國家音樂廳舉行的「張正傑親子音樂會─別讓貝多芬傷心」，初次演出就引來諸多回響，11月22日移師衛武營音樂廳。張正傑表示，2020年是樂聖貝多芬誕辰250周年，全世界的音樂界很早就開始策畫上萬場音樂會，卻因新型冠狀病毒肆虐，所有慶祝活動都被迫取消，現在疫情好轉，他設計了親子音樂會「別讓貝多芬傷心」，邀請大家替貝多芬慶生。