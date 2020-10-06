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高市幫助青年誠意十足 規畫亞灣區黃金地段建千戶社宅

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市規畫的社會住宅基地之一，和中鋼企業總部、IKEA為鄰，屬亞灣區黃金地段。記者楊濡嘉／攝影
高雄市規畫的社會住宅基地之一，和中鋼企業總部、IKEA為鄰，屬亞灣區黃金地段。記者楊濡嘉／攝影

高雄市長陳其邁今天表示，市府未來4年將規畫社會住宅8800戶，幫助相關青年到高雄創業、就業。市府都發局長楊欽富說，市府自行規畫的3個新基地中，有一處在亞洲新灣區，在目前中鋼企業總部、IKEA北面，約6000多坪，可規畫上千戶，將來會以「3+3」的方式讓年輕人租用6年，房租朝當地一般房租打8折計，減少初創業年輕人的負擔。

陳其邁今天上午率副市長林欽榮、史哲、羅達生及相關局處長拜訪議會各黨團，提到正在規畫的社會住宅，4年內將建8800戶。

林欽榮說，中央要在全國推社會住宅，高雄市分配到6000戶，市府加碼增到8800戶；高市到目前為止建了750戶社會住宅。

楊欽富表示，市府規畫新增興建社會住宅地點，包括就在亞灣區的6000多坪住宅用地、鄰近亞灣區的前鎮憲德段空地、岡山大鵬九村用地；其中亞灣區的住宅用地，就在中鋼企業　總部和IKEA北面、隔復興路的空地，也就是都發局辦理「集盒」創意市集的大片空地，預計可建上千戶。

「集盒」創意市集所在的區域，與高雄軟體科技園區距離一個十字路口，鄰近有好市多、家樂福大賣場、輕軌，也和高雄展覽館不遠，可說是高雄市的「黃金地段」。

楊欽富說，這是市府的祖產，不能賣，日後規畫的社會住宅，應視為公共住宅，會有一部分幫助創業青年租住；這個區域是高雄市要全力建置5G環境的區域，未來租住的人可以住3年，之後再增3年，也就是「3+3」的方式，希望6年內可以減輕青年的負擔，讓他們能累積較多資金去創業；因此，這些只租不賣的公宅，租金會朝當地一般房租行情打8折左右的方式出租。

高雄市規畫的社會住宅基地之一，屬亞洲新灣區的黃金地段。記者楊濡嘉／攝影
高雄市規畫的社會住宅基地之一，屬亞洲新灣區的黃金地段。記者楊濡嘉／攝影

社會住宅 創業 高雄市

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