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高雄防疫旅館量能足 價格友善吸引外縣市居家檢疫者

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市衛生局長黃志中表示，高雄防疫旅館現已增加到52家、3000多個床位，目前除了已住及預訂的部分，還有400多個床位是空的，可彈性運用。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局長黃志中表示，高雄防疫旅館現已增加到52家、3000多個床位，目前除了已住及預訂的部分，還有400多個床位是空的，可彈性運用。記者徐如宜／攝影

高雄市衛生局長黃志中今天在市府防疫會議後表示，高雄防疫旅館現已增加到52家、3000多個床位，目前除了已住及預訂的部分，還有400多個床位是空的，可彈性運用。最近需求量比較多的原因是，有些大學、高中職外籍生入境，需要做居家檢疫。

黃志中表示，和其他縣市比較起來，高雄市防疫旅館的數目、床位，是比較充裕的，價格也相對「友善親民」，所以有些外縣市需居家檢疫的勞工，也會被安排到高雄的防疫旅館。但高雄市衛生局仍希望各地的勞工局能妥善安排，目前是因為防疫旅館還有餘裕，萬一高雄防疫旅館的量能吃緊時，便不會再接受。

現在全球新冠肺炎疫情已經高達3500萬人感染，103萬人死亡。菲律賓與印尼因為天氣炎熱，民眾對於口罩的使用，沒有那麼習慣，防疫物資在這些國家出現供需失調。高雄市長陳其邁今天在防疫會議指示，接下來的國慶連假仍需特別注意，雖然高雄沒有本土案例，仍需跨局處緊密結合防疫，並提醒個人保持防疫衛生習慣。

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