109年全民運動會高雄市代表隊授旗 選手拚坐3望2搶第1

109年全民運動會將10月17日至22日在花蓮縣舉行，高雄市派出906名選手及職員，與各縣市競逐27項競賽獎牌。高雄市長陳其邁今天為代表隊授旗，致贈15萬元加菜金，嘉勉代表隊10至87歲選手們為高雄爭光，並立下「坐3、望2、搶第1」的軍令狀。

授旗儀式首先由高雄市體育總會舞龍舞獅委員會的「旗鼓喧天」揭開序幕，戰鼓響徹雲霄，象徵出征的代表隊即將強勢出發，帶回好成績。陳其邁將市旗授予總領隊運動發展局長侯尊堯，再由總領隊將市旗授予代表隊健美選手陳弘彬與張馨，象徵選手不僅為個人奮戰，也帶著全體市民的期望而戰。

陳其邁表示，高雄市代表隊實力堅強，在上屆全民運動會獲得金牌27面、銀牌31面、銅牌32面，總成績排名第四。為感謝高雄市體育總會及各單項委員會為培訓做的努力，市府今年特地致贈代表隊15萬加菜金。今年的破大會、破全國紀錄獎金也增加，請選手們加油。

高雄市府108年新修正「高雄市體育獎助金發給辦法」，不僅提高全民運動會第二類選手第二、三名競賽獎助金，也加發連勝獎金、破紀錄獎金等，期望藉由完善全民運培訓及獎勵制度，激勵選手士氣。運動發展局長侯尊堯表示，此次參賽項目中，健力、滑輪溜冰、水上救生、蹼泳、柔術都是高雄市金庫，沙灘手球、飛盤等也是奪冠熱門項目，慢速壘球、太極拳項目實力也不容小覷。

全民運動會每2年舉行1次，為非亞奧運項目中最重要的全國性綜合賽事，詳細資訊請洽活動官網。