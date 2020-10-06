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防治交通事故 高雄市推道路瘦身

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通局長張淑娟(右)。記者蔡孟妤／攝影
高雄市交通局長張淑娟(右)。記者蔡孟妤／攝影

高雄市政府下午舉行市政會議，討論交通事故防治等議題，交通局長張淑娟說，超速跟闖紅燈是肇事主因，市府希望進行速度管理，未來高雄市車道寬度將進行瘦身，變成3米或3.2米，降低開快車情形。

張淑娟說，經過統計，高雄市易違規的型態就是超速跟闖紅燈，也造成非常多人傷亡，市長特別指示要從交通工程、教育宣導跟執法著手改善。

她說，在交通工程部分，市府希望進行速度管理，未來高雄市的車道寬度會進行瘦身，現在有一些車道寬度到3.5米，很容易讓用路人有開快車的情況，希望進行車道瘦身變成3米或3.2米。

張淑娟並解釋，道路瘦身主要是在工務局道路重鋪時配合重繪辦理。車道瘦身是速度管理的方法之一，也是交通部全國道安改善的通案，很多國際城市也有用此方式進行速度管理，過去高雄市也有一些路段實施過。

張淑娟說，車道瘦身是縮減寬度，減少開快車超速，但現行的道路速限並沒有改變。有些路段是快慢分隔路型，快車道就不會瘦身，主要是沒有快慢分隔、只有混合車道的路型進行改善。

另針對預算易肇事路口，她說，目前市府已經成立法肇事防治推動小組，會針對高雄市前20大易肇事路口或路段逐一進行工程改善。教育宣導部分，根據統計，事故防制百分之七十要靠教育宣導，市長也指示教育局跟新聞局針對學生、年長者，繼續再加強教育宣導。另因大家習慣使用手機，宣傳的管道也以手機為主。

在執法部分，張淑娟說，警察局有一些科技執法計畫在推動，也呼籲市民，針對超速會有移動式測速照相機配合執法取締，警察局也在尖峰時段提高見警率。

車道 高雄市 警察

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