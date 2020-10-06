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陳玉珍要求縮小金門國家公園範圍 徐國勇：朝民意走

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
關於金門國家公園範圍是否應縮小一事，在地民眾也有兩種不同的聲音，金門立委陳玉珍最近再度在立法院內政委員會中質詢內政部長徐國勇，表達地方鄉親想要劃出國家公園管制區之外的心聲。圖／陳玉珍立委辦公室提供
關於金門國家公園範圍是否應縮小一事，在地民眾也有兩種不同的聲音，金門立委陳玉珍最近再度在立法院內政委員會中質詢內政部長徐國勇，表達地方鄉親想要劃出國家公園管制區之外的心聲。圖／陳玉珍立委辦公室提供

關於金門國家公園範圍是否應縮小一事，頗受民眾關注，在地民眾也有兩種不同的聲音，金門立委陳玉珍最近再度在立法院內政委員會中質詢內政部長徐國勇，表達地方鄉親想要畫出國家公園管制區之外的心聲。部長徐國勇對此表示，目前金門國家公園第三次通盤檢討仍在先期作業中，預計12月底完成草案；關於範圍縮小的問題，會朝著民意方向走。

金門國家公園占金門近四分之一的土地，長久以來，許多被畫入國家公園內的自然村，對於金門國家公園的管制多有怨言。再加上近年來金門國家公園的預算大幅減少，使得許多鄉親極力爭取畫出國家公園之外，把管制及諸多限制排除。

陳玉珍在上個會期，也帶領內政委員會的其他立委，以及內政部長徐國勇等官員來金門實地考察，這個會期一開議，陳玉珍也再度利用內政委員會質詢時間，再度詢問徐國勇有關金門國家公園第三次通盤檢討的進度。

陳玉珍提到，金門縣政府是有能力可以協助鄉親來管理這些地方，若強行將這些地方留在國家公園範圍內，反出現「一縣兩制」的景況，徒生鄉親的不滿。

對此，徐國勇表示，在第三次通盤檢討的先期作業期間，確實有聽到居民期待國家公園範圍縮小及變更管制事項等訴求，這些內政部都會納入考量。而整個通盤檢討的草案會預計會在今年十二月底會草擬完成。草案完成後明年將依照程序公開展覽，召開公開說明會，再次蒐整民意，最後再召開計畫委員會議來討論，完成整個通盤檢討作業。

針對陳玉珍追問，在先期作業蒐集民意的過程中，內政部有無遇到困難之處？對此，徐國勇也答覆說，會朝著民意的方向來走，也會與金門縣政府緊密聯繫。

金門 國家公園 徐國勇 陳玉珍

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