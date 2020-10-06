金門KBike國慶日起恢復收費 用縣民卡「省卡多」

金門縣公共自行車K-BIKE從2017年上路以來就波折不斷，先是主機出現系統異常而傳出多次故障，也曾被民眾投訴車輛都沒在維護，出現很多潛在危險，金門縣府在去年8月完成系統全面更新，並重新恢復民眾租借使用，金門縣觀光處表示，KBike將自10月10日起恢復收費，民眾持縣民卡租還車輛時，前2小時免費；而非縣民使用者為前1小時免費，超過1小時每半小時收費10元。

花了4千6百萬設置的KBike，自2017年4月16日啟用，當初設置有26處租借站點，29台自動租賃站，500輛公共自行車，除了啟動的第一年4到10月的試營運情況好一些，但從隔年10月16日開始，系統就相當不穩定，後來縣府決定更換系統。

縣府觀光處說，系統在今年8月完成全面更新工作，未來使用上，僅區分縣民、非縣民之分，透過使用縣民卡租借的縣民可享有較優惠的租借方案，也因此觀光處提醒，原於去年6月1日前完成會員註冊的鄉親或民眾，請重新於K-BIKE官方網站、手機App或各站點控制機柱進行註冊，並同時新增卡片，而於6月1日之後，於新系統註冊過之鄉親之民眾，只需要重新新增卡片，日後鄉親民眾只要持用此卡進行租借即可。

同時縣府也為加強民眾騎乘時的安全保障，陸續已完成傷害保險與意外責任保險的投保工作，民眾只要透過手機App、電腦網頁或控制柱機台(kiosk)等介面，依指示操作即可辦理加保作業，讓自己也讓他人獲得更充分的保障。

K-BIKE自10月10日起恢復收費，民眾持縣民卡租還車輛時，享有前2小時免費，超過2小時每半小時收費10元，而持非縣民卡者使用為前1小時免費，超過1小時每半小時收費10元。若民眾使用上仍有疑問或不清楚部分，則可撥打免付費電話0800-311-433與K-BIKE服務中心聯繫，將會有相關專業人員協助及說明。