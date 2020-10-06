拜會國民黨團 陳其邁：沒做好會虛心受教

高雄市長陳其邁今天率首長拜會市議會黨團，並允諾以謙虛謙卑的態度面對質詢；他對國民黨團總召蔡武宏表示，會努力拚市政，如果做不好就虛心受教。

陳其邁當選補選市長，8月24日就職宣誓市政「兩年拚四年」，全力衝刺；明天他將率首長向議會做施政報告並備詢，今天利用議會開幕前拜會各黨團，並和議員就市政交換意見。

民進黨團總召韓賜村等黨團三長表示會做市府後盾也表明會強力監督。幹事長陳致中指出，議員本於為市民來監督立場，「過去怎麼監督國民黨籍的市長韓國瑜，未來也用一樣的標準監督同黨籍的陳其邁」。

陳其邁說，未來2、3年是高雄轉型關鍵期，面對中美貿易戰及科技發展競爭，高雄急迫要轉型，他要努力推動產業轉型、空氣污染改善及增加就業機會等，市府會用謙卑謙虛的心情和議會合作；尤其與黨團要相輔相成，盼黨團支持市府預算及推出的法案。

陳其邁轉往國民黨團及無黨聯盟等，面對國民黨團總召蔡武宏要他達成兩年拚四年的承諾。陳其邁允施政不分藍綠，「如果沒做好就會虛心受教」。

陳其邁主動提到高雄市配合提供「社會住宅」計畫，過去4年營運及興建中共有722戶，未來高雄市要再規劃於岡山、前鎮區及亞洲新灣區推動社會住宅興建案共2780戶，目前先期規劃中預計112年動工。高雄市要供給的社會住宅數量約6000戶，不足部分內政部協助推動興建。

陳其邁於無黨聯盟拜會，幹事長李順進續針對大林蒲遷村案要求市府提出更優惠及契合遷村戶期待的方案才能減少遷村阻力。

在拜訪副議長陸淑美時，談到岡山易積淹水地區的改善及興建青年合宜住宅等。議長曾麗燕盼市府團隊對預算執行要落實以市民權益為前提，善用每一筆議會審查通過的預算，期待陳其邁站在城市制高點以高雄未來百年發展為建設目標。