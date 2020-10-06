金門秘境多一處！文化局搞社造意外發現南風隙古道
通往太武山，又多一條古道！塵封於太武山半世紀的南風隙古道，昔日是斗門先民越過太武山的重要山路，而登山路上剛好對到太武山兩座高地之間形成的缺口，最近金門縣文化局推動社區營造，老一輩回憶起當年先民為防止風害所砌的「古石牆」，與小時候爬上岩石自然景觀的「仙人座」及「馬蹄印」，文化局為此還特別輔導社區出版「看見南風隙古道」聚落一書，讓這條古道再度受到關注。
金門的太武山是金門的第一高峰，早期不少東半島先民都要橫越這座山到西半島，因而有豆腐古道、斗門古道等，其中豆腐古道，沿線可鳥瞰金門東半島全景，視角奇佳，軍管時期屬於軍事要塞人車禁入，幾年前開放通行後，吸引了大批的遊客上山訪幽，入山者無不驚艷於古道沿線的美麗風景。
塵封於太武山的南風隙古道，最近意外因社區營造而被發現，金門縣文化局表示，今年，斗門村民透過社區營造，喚起了大家的共同記憶，再次揭開了太武山的另一個神秘面紗。軍事管制封山半世紀的南風隙古道，為斗門先民越過太武山的重要山路。由於登山路上剛好被包夾於太武山兩座高地之間形成的缺口，每年夏季時，西南季風由缺口縫隙吹入整個何斗平原，氣候異常涼爽。
但是山下的村莊反而被風害所苦，於是在馬鞍點用大岩塊砌成石牆，減弱強烈的西南風，現在還是可以在馬鞍點附近找到古石牆的遺跡。據說，古道上有三個著名的景點，仙人座、馬腳印、古石牆，目前古石牆已被找到，希望大家可以成為第一個發現「仙人座」、「馬腳印」的人！
南風隙古道入口在斗門古道登山口，過水泥橋後分成V字形兩條，左邊是往倒影塔方向，右邊就是南風隙古道，但還沒整理，所以很原始！古石牆在兩座山間的馬鞍部，仙人座及馬腳印約在南風隙古道三分之二處，仙人座是一塊在大岩石上的「臀印」；相傳仙人座及馬蹄印傳說是仙人騎馬到此，因為美麗的風景所驚豔，特別下馬坐下來欣賞的景點！
文化局表示，南風隙古道沿線可眺望金沙地區的田野，灰藍海水的后江灣，以及風水指標的鴻漸山……等。坐在古道上的仙人座，是太武山上景觀最棒的地方，可俯瞰何斗平原、風水寶地「飛鴨落田」穴、聚落百年古樹群⋯……等，充滿著自然與人文氣息，歡迎民眾有空一起來探訪最美的仙境傳說。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言