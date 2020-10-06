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高捷90天無限搭乘優惠方案 延續到年底

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高捷公司推出「90天無限搭乘」只要3000元優惠方案持續到年底。圖／高雄捷運公司提供
高捷公司推出「90天無限搭乘」只要3000元優惠方案持續到年底。圖／高雄捷運公司提供

國內疫情趨緩，為鼓勵民眾搭乘捷運高捷公司針對通勤、通學族推出「90天無限搭乘」只要3000元優惠方案持續到年底。另高捷10月31日萬聖節當天，將在捷運紅線美麗島站光之穹頂大廳舉辦「萬聖節兒童搞怪變裝大賽暨第四季高捷少女主題慶生派對」，邀大家來搞怪。

不記名、不限距離、不限次數的「高捷90天無限搭乘」優惠方案，即日起至12月31日持現金、三倍券、掃碼行動支付、嗶電子票證或閃刷信用卡等方式，親臨捷運車站服務台均可購買(限以一卡通設定)。

另搭配交通局的活動，即日起至明年3月31日，「天天」刷一卡通或LINE Pay Money乘車碼搭乘捷運、輕軌等高雄地區任一種公共運具，即可參加交通局推出的「公共運輸天天搭」好康活動，每周有一卡通50元儲值金回饋。登錄一卡通卡號可再參加抽獎。

此外，高捷順應全球數位金融與行動支付趨勢，除提供電子票證(一卡通、悠遊卡、愛金卡及有錢卡)外，另有Mastercard、VISA、JCB、銀聯信用卡及Line Pay Money、銀聯雲閃付等QR code掃碼刷乘等多元支付方式，使用全台灣發行400餘萬張的「郵政VISA感應式金融卡」，亦可於全閘門直接感應進站搭乘。

在車資優惠方面，國際發卡組織Mastercard持續加碼提供周六、日車資7折優待至12月31日，多家銀行也繼續提供平日乘車補助，周一至周五車資最多優待30%到50%刷卡金回饋，若使用LINE Pay Money乘車碼，每趟更享20%點數回饋無上限。

配合10月份各式假期，高捷也策畫多項親子及遊樂活動，因應西洋萬聖節即將來到，高雄捷運將於10月31日萬聖節當天，在捷運紅線美麗島站光之穹頂大廳舉辦「萬聖節兒童搞怪變裝大賽暨第四季高捷少女主題慶生派對」。另11月14日在捷運紅線中央公園站，舉辦「2020高雄捷運親子公益寫生著色比賽」，免費報名還可獲禮。

詳情可洽(07)793-8888或瀏覽高捷公司網站(www.krtc.com.tw)或交通局官網(www.tbkc.gov.tw)、FB臉書粉絲團「高雄捷運 x 高雄輕軌」或「轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局」。

一卡通 捷運 高捷

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