不要受政黨影響！ 高市議長曾麗燕促陳其邁市民優先

高雄市第3屆第4次定期大會今天開幕，議長曾麗燕致詞時 表示，市政工作有延續性，需要無縫接軌，希望陳其邁及市府團隊在「市民優先、高雄第一」原則下，推動各項市政，不要受政黨立場影響，損及市民權益，也盼陳其邁提出具體減債計畫，健全高雄財政。

高雄市長、議長經過補選後都換人，陳其邁今天率局處首長參加議會開幕式。

曾麗燕說，高雄歷經市長罷免、改選紛擾，現在終於穩定下來；高雄目前最需要的是「穩定進步」的力量，期盼陳其邁所率領的市府團隊承擔起責任，不要辜負市民期待。

曾麗燕表示，陳其邁繼縣市合併之前的代理市長，以補選市長身分再度進入議會議事廳，相信陳市長已經做好準備，迎接市民及全體議員的考驗。

曾麗燕說，此次定期大會，會期計80天，最重要的任務是審查明110年度地方總預算案；市府所編列的110年總預算案，收支總額各為1563億5271萬8000元，歲入、歲出差短62.67億元，債務還本40億元，共須融資調度財源102.67億元。議員一定會以市民權益為前提，嚴格把關總預算，理性監督，也盼市府體查民意，善用議會審查通過的每筆預算。

她說，目前，高雄財政面臨嚴峻挑戰，含隱藏性債務高達3000多億元，每人平均負債逾9萬元，造成市民及城市沈重負擔；因此，建議陳其邁提出具體減債計畫，健全高雄財政；輕軌二階、捷運路竹延伸線、捷運黃線、大林蒲遷村、橋頭科學園區等重要建設，都攸關高雄未來城市發展，尤其橋科更影響產業轉型及年輕人口就業問題，希望市府團隊認真推動。