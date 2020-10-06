高市議會開議 曾麗燕盼陳其邁團隊勿辜負市民

高雄市議會定期大會今天開幕，市長陳其邁首次率首長列席。議長曾麗燕致詞指出，高雄歷經市長罷免、改選紛擾，亟需要「穩定進步」的力量，盼市府團隊承擔責任勿辜負市民期待。

高雄市議會第3屆第4次定期大會今天起將一連召開80天，這是陳其邁團隊首次列席議會備詢。

市議會也歷經議長補選，這次是曾麗燕首次擔任議長主持定期大會。她致詞指出，高雄歷經市長罷免、改選紛擾，終於穩定下來；目前高雄最需要的是「穩定進步」的力量，盼市府團隊承擔起責任，不要辜負市民期待。

曾麗燕說，這次定期大會重要的任務是審查明年度地方總預算案，總預算規模達到新台幣1563億多元，歲入、歲出差短62.67億元，債務還本40億元，須要融資調度財源102.67億元，議會一定會以市民權益為前提嚴格把關，理性監督，盼市府善用議會審查通過的預算。

她表示，市政工作有延續性要無縫接軌，促市府團隊以「市民優先、高雄第一」為原則推動市政勿受政黨立場影響，有關高雄市的財政含隱藏性債務有約3000億元，人均負債逾9萬元，建議市府提出減債計畫，健全高雄財政。

曾麗燕期許市府對輕軌二階、捷運岡山路竹延伸線、捷運黃線、大林蒲遷村、橋頭科學園區等重要建設及產業轉型、青年就業問題等都要認真推動，盼陳其邁站在城市制高點，以百年建設需求和想像，擘劃城市未來及滿足市民需求。