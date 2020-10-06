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質詢時間擬延至15分 陳其邁：尊重議會決定

中央社 / 高雄6日電

高雄市議會定期大會今天上午開幕，這也是高雄市長陳其邁當選後首次會期。針對有議員盼將質詢時間從10分鐘延長至15分鐘，陳其邁回應，站在行政機關立場，尊重議會決定。

高雄市議會第3屆第4次定期大會今天上午開幕，針對有議員擬將質詢時間從10分鐘延長為15分鐘，陳其邁會前接受媒體聯訪指出，議會採合議制，民進黨是少數，站在行政機關立場，尊重議會決定。

媒體追問今天的施政報告可能會在美豬萊克多巴胺議題上進行攻防，陳其邁回應，議會備詢就是做好準備，不管是產業轉型、增加就業、交通建設、減少空污等四大面向的預算編列，以及施政優先順序都要做好充分準備，一定有問必答。

另外，9月29日發生酒店、茶行被砸案，被質疑治安亮紅燈，包括酒店轄區的苓雅警分局從基層派出所長、偵查隊到分局長都遭調動。對此，陳其邁強調，街頭鬥毆所屬轄區必須負起責任「做不好該換人就換人」。

陳其邁說，已指示警察局長劉柏良兩件事，一是降低A1死亡車禍（造成人員當場或24小時內死亡），務必加強執法，在短時間內採取具體可行措施；另外就是打擊犯罪，要求各分局一定要掌握轄區治安狀況，嚴查街頭鬥毆案。

高雄市議會第2屆定期大會，市長施政報告後由各黨團質詢30分鐘，議員個別質詢15分鐘。第3屆定期大會第1次會期也沿用，但後來國民黨提案修改並限縮議員質詢時間還要抽籤；第3次定期大會再改為市長施政報告後的質詢，黨團及議員各10分鐘。

陳其邁 高雄市 酒店

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