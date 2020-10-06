快訊

退將稱國軍戰力是零 台教會批：別再領19萬月退俸

火星今晚最接近地球！免上山就能觀星 15年內最佳觀賞機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都講過八百遍還是有人手癢 海洋委員會臉書小編怒了

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
秋節連假屏東小琉球又發生2起騷擾海龜案，海洋委員會小編怒了，在臉書下了斗大的「都講過八百遍，還是有人手癢」標題。圖／取自海洋委員會臉書
秋節連假屏東小琉球又發生2起騷擾海龜案，海洋委員會小編怒了，在臉書下了斗大的「都講過八百遍，還是有人手癢」標題。圖／取自海洋委員會臉書

屏東小琉球海龜樂園，公部門透過各種方式不斷宣導不要觸摸騷擾海龜，但秋節4天連假，有名男子在美人洞沙灘，拖拉一隻在吃海藻的海龜，被一旁遊客制止，辯稱是怕海龜擱淺要幫忙推一把，並表示第一次來，所以不知道不能摸海龜；同天在另一頭的花瓶岩岸，也有菲律賓籍男子，飛撲熊抱海龜，海洋委員會小編怒了，在臉書下了斗大的「都講過八百遍，還是有人手癢」標題。

海洋委員會小編說，秋節連假2起騷擾海龜行為模式，早已在連續假期前即發佈貼文提醒，沒想到還是有人以身試法，值得慶幸的是，有不少熱心的民眾勇於糾正及檢舉，在此致上三十萬分的感謝之意，謝謝您們。

大家都知道，海龜這麼可愛，只能看不能碰，偏偏就是有人忍不住，光是今年1到10月，觸摸海龜被查獲就有10件，根據野生動物保育法，騷擾行為可處1年以下刑期，或併科罰金6到30萬，導致野生動物致死，刑期加重，最高可罰50萬；千萬別因為一時好玩或好奇，騷擾海龜，將心比心，你也不喜歡被陌生人摸頭或熊抱，對吧！

海龜 連假 小琉球

延伸閱讀

國慶連假桃園以北有雨 「昌鴻」是否影響台灣周五關鍵

【旅行自拍棒－－我與海龜同行】蘇淮／讓海龜帶我去逛逛

影／拉扯小琉球海龜遭檢舉 男被罰辯：是拯救擱淺海龜

影／菲籍客撲抱海龜 今年第10起騷擾海龜法辦案

相關新聞

都講過八百遍還是有人手癢 海洋委員會臉書小編怒了

屏東小琉球是海龜樂園，公部門透過各種方式不斷宣導不要觸摸騷擾海龜，但秋節4天連假，有名男子在美人洞沙灘，拖拉一隻在吃海藻...

不要受政黨影響！ 高市議長曾麗燕促陳其邁市民優先

高雄市第3屆第4次定期大會今天開幕，議長曾麗燕致詞時　表示，市政工作有延續性，需要無縫接軌，希望陳其邁及市府團隊在「市民...

被洪東煒批不知感恩 陳其邁：洪過去爭取財政局長未用

高雄港土地開發公司總經理人事案最近在高雄市引發話題，對於高雄市政府要換掉現任總經理洪東煒，洪昨天表示他過去幫忙過陳其邁，...

高雄港夜間地景新亮點 高流中心粉紅藍系燈光映海意象

年底即將完工的「高雄海洋文化及流行音樂中心」，目前正進行部分竣工驗收工作，夜間景觀照明也密集進行燈光測試。高雄市副市長林...

今天起跑！北高雄六家小七可購物兼抽血驗肝炎

嘉義縣一名38歲貨車司機到便利商店購物，在志工鼓吹下抽血檢驗，赫然發現罹患B型與C型肝炎，及早發現就醫治療。肝病防治基金...

高議會開幕 陳致中：像監督韓國瑜一樣監督陳其邁

高雄市議會第3屆第4次定期大會今天上午開幕，高雄市長陳其邁在議會開幕之前拜會議長曾麗燕、副議長陸淑美、民進黨團、國民黨團...

佛光山深耕偏鄉閱讀 捐贈珍貴佛教美術典籍給雲林

佛光山文教基金會致力推展文化事業及佛教藝術，捐贈《世界佛教美術圖說大辭典》共計24套，給雲林縣24所公共圖書館典藏，提供...

家樂福文化藝術季衛武營登場 紙風車等20團連3天演出

「2020家樂福文化藝術季」今年移師高雄，10月23日至25日在衛武營國家藝術文化中心舉辦，主題定為「大手牽小手，一起來...

高市納管電子煙 最高罰10萬

高雄市政府制定的「高雄市電子煙及新興菸品危害管制自治條例」昨天起公告施行，所有禁菸場所禁止使用電子煙與新興菸品，未滿18...

綠點名下台 洪東煒：陳其邁不知感恩

高雄市輪船公司董事長黃文財去職後，綠營議員昨點名高雄港區土開公司總經理洪東煒應知所進退。洪說，他問心無愧，過去曾幫市長陳...

視障者與明眼人騎協力車環島 響應世界視覺日

世界衛生組織訂定10月第2個周四為「世界視覺日」，今年2月剛成立的高雄市123視障追風協力車協會，規畫視障者騎協力車環島...

高雄自治條例率先開跑 賣電子菸給兒少及孕婦要開罰

高雄市政府制定的「高雄市電子煙及新興菸品危害管制自治條例」，今起公告施行，所有禁菸場所都禁止使用電子煙與新興菸品，未滿1...

熱門新聞

影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

新莊50年老當鋪難敵疫情歇業 上萬件精品1折出清

捷運忠孝新生站1號出口封閉9個月 改建上下電扶梯

風勢轉強！竹市府將設計展警所5樓高「獸掌」暫時卸下

花蓮縣首次 罷免富里鄉長11月28日投票

全台最能飛！台東設立無人機考場 考照不用再到外縣市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。