都講過八百遍還是有人手癢 海洋委員會臉書小編怒了

屏東小琉球是海龜樂園，公部門透過各種方式不斷宣導不要觸摸騷擾海龜，但秋節4天連假，有名男子在美人洞沙灘，拖拉一隻在吃海藻的海龜，被一旁遊客制止，辯稱是怕海龜擱淺要幫忙推一把，並表示第一次來，所以不知道不能摸海龜；同天在另一頭的花瓶岩岸，也有菲律賓籍男子，飛撲熊抱海龜，海洋委員會小編怒了，在臉書下了斗大的「都講過八百遍，還是有人手癢」標題。

海洋委員會小編說，秋節連假2起騷擾海龜行為模式，早已在連續假期前即發佈貼文提醒，沒想到還是有人以身試法，值得慶幸的是，有不少熱心的民眾勇於糾正及檢舉，在此致上三十萬分的感謝之意，謝謝您們。

大家都知道，海龜這麼可愛，只能看不能碰，偏偏就是有人忍不住，光是今年1到10月，觸摸海龜被查獲就有10件，根據野生動物保育法，騷擾行為可處1年以下刑期，或併科罰金6到30萬，導致野生動物致死，刑期加重，最高可罰50萬；千萬別因為一時好玩或好奇，騷擾海龜，將心比心，你也不喜歡被陌生人摸頭或熊抱，對吧！