高雄港夜間地景新亮點 高流中心粉紅藍系燈光映海意象

年底即將完工的「高雄海洋文化及流行音樂中心」，目前正進行部分竣工驗收工作，夜間景觀照明也密集進行燈光測試。高雄市副市長林欽榮今天安排夜間視察高流中心建築景觀照明設計成果，照明以粉紅色系變化對應珊瑚與海底生物意象，以藍色系變化象徵海洋與海底藍色生物交織，在高流附近的民眾可以先一睹為快。

高雄市府工務局新建工程處表示，高雄海洋文化及流行音樂中心計畫是承載著城市願景與發展的重大公共建設。為了儘速帶給高雄市民一個創新海港城市，高流中心近期正進行部分竣工驗收工作，夜間景觀照明也密集進行燈光測試，副市長林欽榮今晚安排夜間視察高流中心建築景觀照明設計成果。

高流中心總經費65億元，分兩階段工程執行，第一階段五座鯨魚意象工程已經在2017年中旬竣工；第二階段將於近期完成，內含可容納約5千席的大型室內流行音樂表演廳、1萬2000人的戶外表演區域，以及流行音樂展示空間、海洋文化展示中心、海豚造型的文創產專區及戶外遊憩廣場等。

新工處指出，高流中心夜間景觀照明使用的燈光，都採耗電量低、可多種顏色變化的LED燈具，計10種類、共3393只，總計功率76263瓦，換算每小時僅約耗電76度，並可於中央控制室透過監控軟體做燈光控制及調整。為呼應以海洋元素海浪、珊瑚、海豚的建築外觀燈光設計，選擇以粉紅色系變化對應珊瑚與海底生物意象，以藍色系變化象徵海洋與海底藍色生物交織，以光河海浪流動為自然元素，運用不同的顏色變化，在港灣中優雅呈現。並藉由在水中的折射，呈現多樣的光影變化，為高雄港灣增添浪漫風貌。