今天起跑！北高雄六家小七可購物兼抽血驗肝炎
嘉義縣一名38歲貨車司機到便利商店購物，在志工鼓吹下抽血檢驗，赫然發現罹患B型與C型肝炎，及早發現就醫治療。肝病防治基金會與岡山秀傳醫院合作，今天起在北高雄六家7-ELEVEN門市進行12場免費肝炎肝癌篩檢，鼓勵民眾參與活動，關心自身肝臟健康。
肝病每年奪走許多人寶貴生命，肝病防治學術基金會與高雄市政府衛生局、岡山秀傳醫院及7-ELEVEN合辦「免費肝炎肝癌篩檢活動」，今天連續3天，分別在岡山區（鑫程、石潭、仁峰、程香）、彌陀區彌進、永安區永安等六家門市進行篩檢，分別為上午9點至11點，下午 5點至晚上7點，各門市時間不一，詳情可見隨文附上的圖表。
活動今早9點開始，岡山秀傳院長趙昭欽、岡山區長黃中中、肝病防治基金會總監黃婉瓊等人在岡山區鑫程門市宣布活動起跑，現場已有民眾陸續到場抽血。陳小姐說，從便利商店群組接收活動訊息，專程帶媽媽來抽血，不用錢又離家近，活動很不錯。
黃婉瓊表示，肝基會首度在高雄便利商店進行肝炎篩檢，考量臨海居民罹患肝炎的比例較高，選擇北高雄六家商店免費篩檢，預定檢測2500人；此項篩檢在大醫院的基本檢測費為1600元，約兩周時間可知道檢驗結果，健保針對C肝治療有擴大給付。
基金會指出，肝基會與7-ELEVEN合作6年，歷年門市篩檢服務超過120場，篩檢人數上萬人，篩檢出上千位肝病帶原者；今年7月在台南市門市篩檢3000多位民眾，篩檢出19位C肝病患。
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